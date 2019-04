Hned dvě sanitky bouraly v pondělí 8. dubna ráno na Střekově. Jedna v Tolstého ulici před půl sedmou, další krátce po čtvrt na osm před Benešovým mostem. Právě ta druhá nehoda poukazuje na mnohem vážnější dopravní problém. Řidič sanity se vyhýbal každodenní ranní koloně a narazil do auta. Křižovatka na Předmostí totiž provoz ve špičkách takřka zastaví. O nic lepší to není ani u sjezdu z Mariánského mostu. Co teprve, až bude kvůli chystané rekonstrukci nutné „Benešák“ uzavřít.

Ani jedna z nehod přitom nebyla nijak vážná. „Obě se obešly bez zranění a se zcela minimálními škodami,“ potvrdil ústecký policejní mluvčí Daniel Vítek. Čekání v ranní koloně se ale rázem zdvojnásobilo. „Normálně tu čekám takových deset minut, kolona se kolem osmé hodiny táhne někdy až za kruháč u Setuzy. Teď to bylo tak na dvacet minut,“ postěžoval si řidič Radim Patera ze Střekova.

Z uzavření Benešova mostu má obavy střekovský starosta Petr Vinš. „Jakmile to přijde, budeme ráno stát i půl hodiny. Lidé, kteří pojedou ze Svádova a Olšinek, se nezařadí vůbec, kolona se potáhne až k loděnici,“ řekl.

Problém jsou křižovatky

Za problém považuje křižovatky na Předmostí a v Přístavní i ústecký expert BESIPu Jan Pechout. „U Mariánského mostu to jinak vyřešit nelze. Postavili ho na špatném místě. Tam pomůže jen ohleduplnost jako v zahraničí. Když dáte blinkr při přejíždění do jiného pruhu, hned se vám otevře ulička. Pomohlo by i zrušit vodorovnou dopravní značku V13 pod sjezdem z mostu, šikmé rovnoběžné čáry, na které je zakázáno vjíždět,“ navrhl Pechout.

Zároveň se domnívá, že by problém s křižovatkami na Předmostí a v Důlcích vyřešilo jejich přebudování na kruhové. „Už to tu kdysi bylo, ale plán ztroskotal na ceně. Obsahovalo by to totiž i přeložky inženýrských sítí, trolejového vedení a mnohé další,“ poznamenal Pechout.

Musí sehnat peníze

O kruhových křižovatkách na Předmostí a také v Důlcích, jelikož jedna bez druhé nemá smysl, město uvažovalo už před deseti lety v souvislosti s dostavbou malého městského okruhu a přípravou dopravního generelu města. Ten měl prověřit i variantu zpracovanou v 80. letech 20. století, kdy měl nový most s tunelem vyrůst pod Větruší.

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského by bylo nutné vyjednat financování s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic a usilovat o dotaci. „O zácpách na Benešově mostě vím, jezdím tam každý den. Otázka je, zda kruháče stavět před rekonstrukcí mostu, nebo až po ní. Ale teď už bychom to asi stejně nestihli, bude to na dlouhé lokte,“ tvrdil.

Na to navázal starosta Střekova Vinš s tím, že samotné kruhové křižovatky nestačí a měla by s nimi ruku v ruce jít i další opatření. „Byla by potřeba jednoduše dostupná cyklotrasa, propracovanější a výhodná MHD. Určitě by stálo za úvahu otevřít na Novosedlickém náměstí půjčovnu elektrokol, další na Mírovém náměstí a třeba na Bukově, hodně by to odlehčilo dopravnímu zatížení,“ dodal.