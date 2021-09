Objízdná trasa je stanovena od Choceňské věže přes ulice Stříbříkova a Sv. Čecha s výjezdem ulicí Klášterní do náměstí Přemysla Otakara II.

V souvislosti s touto akcí bylo náměstí ve Vysokém Mýtě, a to v úseku od obchodního centra Techcentrum po papírnictví Josefa Štencla, uzavřeno.

/FOTOGALERIE, MAPA OBJÍZDNÝCH TRAS/ Vysokomýtské náměstí v pátek ožilo neobvyklou akcí. Hasiči se na největším čtvercovém náměstí v Čechách učí vyprošťovat zaklíněné osoby. Akce, která potrvá až do sobotního odpoledne, se účastní 105 hasičů z celé České republiky. K výcviku organizátoři zajistili také nová vozidla značky Škoda. Všichni tak měli jedinečnou příležitost si vyzkoušet vyprošťování na zbrusu nových vozech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.