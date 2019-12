„Naším cílem je nabídnout každému zákazníkovi komplexní erotický zážitek ve virtuální realitě. Jako první jsme spojili moderní pomůcky pro virtuální realitu, nejlepší VR erotické hry a high-tech erotické pomůcky,” uvedl v pondělní tiskové zprávě iniciátor a majitel centra Patrik Duda.

Sedmadvacetiletý podnikatel na konci roku 2018 zaujal „sexuální revolucí”, kdy na Vinohradech začal fungovat nevěstinec s erotickými pannami, které se třeba v Japonsku stávají rovnocennými partnerkami osamělých mužů. Naughty Harbor pak nabídku dvou pannen (každá má své jméno) rozšířil ještě o panáka, který může uspokojit ženy či homosexuály.

„Na začátku jsme měli narváno, teď má počet klientů stabilní míru. Vytvořili jsme si stálé zákazníky,” prozradil Duda v rozhovoru pro Pražský deník, jak je jeho projekt zatím úspěšný. Podnik se přestěhoval do Pěcháčkovy ulice na Smíchově. Duda a spol. vytvořili ze 150 metrů čtverečních bývalého obchodu recepci a čtyři diskrétní pokoje. „Centrum virtuální erotiky je separátní projekt, kterému přikládáme velkou váhu,” dodal šéf Naughty Harbor.

„Je libo striptýz prsaté blondýnky, hra na svádění se stydlivou Japonkou nebo trochu BDSM erotiky? Ve VR světě lze simulovat téměř cokoliv, co si návštěvník přeje, o čem sní, ale v reálném světě by si to z různých důvodů nedovolil,” píše se v tiskové zprávě.

Kreativitě se meze nekladou

Duda nadšeně dodává: „Kreativitě se meze nekladou. Každý zážitek je naprosto interaktivní a jedinečný. U nás nejste pouhým pozorovatelem. Virtuální svět zažíváte tak, jako by byl skutečný. Můžete se v něm pohybovat, vytvořit si vlastní scény i vysněné dívky, kterých se lze dotýkat. Zkrátka naplno, bezpečně a bez následků prožít svoje nejtajnější sny.”

A jak taková návštěva virutálního nevěstnice vypadá? Za půlhodiny zaplatíte 890 korun (dvě hodiny stojí dva tisíce), usednete do pohodlného masážního křesla, nasadíte si VR headset a spustíte libovolnou erotickou scénku. „Na fyzické úrovni vás pak bude dostávat do nekonečných výšin rozkoše high-tech masturbátor uchycený ve speciálně navržené nastavitelné konstrukci,” pokračuje Naughty Harbor.

Podle webu časopisu Forbes jde konkrétně o spojení brýlí pro virtuální realitu HTC Vive Pro s výkonným počítačem a interaktivní vaginou Fleshlight Launch, která přes Bluetooth komunikuje například s 3D erotickým filmem či hrou. Forbes uvedl, že zatím jsou připraveny tituly Fallen Doll a VR Kanojo.

Podnik právě ve středu začíná testovat novinku, která propojuje virtuální hru s co nejrealističtějším designem skutečného pokoje, kde se zrovna klient nachází. Podle Dudy jde zase o trochu jiný druh zážitku a něco podobného ani světová konkurence zatím nezkusila.

„Fascinuje mě všechno, co je futuristické,” přiznal Pražskému deníku podnikatel Duda, který se k tomuto byznysu dostal skrze web BezPasáka.cz. Tento portál, kde si uživatelé domlouvají různé sexuální služby, provozuje přes dva roky a všiml si, že mezi inzeráty se objevily i robotické panny (sex dolls). Byly však moc drahé, a tak na začátek zvolil ty silikonové.

Kam dál se může toto odvětví pornoprůmyslu podle Dudy posouvat? Co třeba sex s hologramem jako v některých sci-fi filmech? „Těžko odhadnout,” odpovídá zakladatel Naughty Harbor. „Ale vývoj virtuální reality jde rychle dopředu. Existuje i program, kde se samotné ruce stanou ovladačem, takže klienti se mohou dotýkat partnerek či partnerů. Chystáme se testovat i různé senzory ze zahraničí.” Každopádně i první pražské centrum virtuální erotiky bude ještě chvíli tabu.