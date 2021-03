Vzrostlé stromy a zahrádky v dnešní ulici Na Růžku by měla v budoucnu nahradit dvoupruhová silnice, která bude spojnicí na budoucí východní okruh města.

Místní obyvatelé si ale přejí, aby napojení na plzeňský východní okruh, který by měl být zprovozněný kolem roku 2033, vedlo jinudy. Proti výstavbě nové silnice, která je akcí města, podepisují petice a už řadu let se snaží, aby město svůj záměr přehodnotilo.

„Doprava by vedla z náměstí Milady Horákové přes Slovanskou alej, která by se prodloužila až k železniční trati u Božkova. Silnice by tak vedla přímo pod našimi okny. Všechny stromy z naší ulice by zmizely, výrazně by se zvýšil hluk a také prašnost,“ říká místní občan Jan Hrabě.

„Chceme zachránit zeleň a životní prostředí pro naše děti a jejich potomky,“ uvádí obyvatel zdejšího rodinného domu Jaromír Šlapák. Prodloužení Slovanské aleje směrem k železniční trati už je v územním plánu. Jde o desítky let starý plán, silnice je v místě zakreslená od 40. let.

Místní se ale bojí, že nebude využívaná. „U trati by měla vzniknout křižovatka ve tvaru písmene T se semaforem. Nazvali jsme ji „křižovatka smrti“, protože silnice bude v zatáčce a bude na ní povolená sedmdesátka. Zajímalo by mě, kolik řidičů bude předepsanou rychlost dodržovat. Otázkou také je, kdo po nové silnici bude jezdit – řidič, který pojede z Černic na Doubravku, určitě nesjede z čtyřpruhové silnice u železniční trati, aby tudy projel a čekal na křižovatce. A ten, kdo pojede z Bor na Doubravku, tak radši zajede na Slovanskou třídu a do Částkovy ulice. Proto nám výstavba silnice v těchto místech připadá zbytečná. Navrhli jsme městu čtyři varianty, o kterých si myslíme, že jsou relevantní. Všechny byly ale smeteny ze stolu. Jedna z našich variant by sice byla delší, ale lidé by nemuseli čekat na semaforech a projížděli by na východní okruh plynule. Vedla by Skladovou ulicí od kasáren, směrem ke Slovanské aleji. Chtěli bychom se s městem rozumně domluvit. Chápeme, že auta musí někudy jezdit, ale pojďme společně najít cestu, aby to bylo optimální pro všechny,“ říká další petent Miloš Bystřický.

Pohled k železniční trati a na Božkov.Zdroj: Deník/Lenka Prokšová

Za názory místních stojí i druhý městský obvod, který je pro změnu územního plánu. „Obavy obyvatel této lokality plně chápu. Proto také i Zastupitelstvo Slovan již v loňském roce přijalo usnesení, ve kterém doporučuje zpracovat směrový dopravní průzkum a z hlediska dlouhodobé koncepce vyhodnotit všechny možné alternativy vedení městského silničního okruhu přes území MO Plzeň 2 – Slovany,“ potvrzuje starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner.

Nejkratší varianta

Podle Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR) je ale plánovaná trasa nejkratší. „Podle variant, které navrhují místní občané, by byla doprava odkloněna na jih a trasa by byla celkově prodloužena. Okruh směřuje ze Slovan na sever a obyvateli navrhované řešení zavádí dopravu směrem na jih a pak se zase vrací od Jasmínové ulice na sever. Je to takový nepříjemný závlek, okruh tak ztrácí pro řidiče smysl. Lidé by více využívali Koterovskou a Slovanskou, čímž by se zatížení těchto komunikací ještě zvýšilo,“ vysvětluje Petr Raška z ÚKR.

„Cílem vybudování nové silnice je odvést auta z centra města a odlehčit tak komunikacím, které vedou do centra – tedy Koterovské, Slovanské a Částkově. Prodloužení Slovanské aleje směrem k ulici Na Růžku je nejoptimálnějším řešením, které v současné chvíli je, i když víme, že má řadu problémů. Pokud ale někdo najde prokazatelně lepší řešení, jsme ochotni o něm jednat,“ vysvětluje ředitelka ÚKR Irena Vostracká. „V ulici Na Růžku dlouhodobě existuje široký koridor. Prostor je tady mnohem širší než v jiných částech. Náš plán se lidem budeme snažit doložit na podrobnějších mikro simulacích,“ uzavírá Vostracká.

Celý východní okruh bude dlouhý sedm kilometrů. Jeho stavba, která je rozdělená do tří etap, začala v červnu roku 2019 u křižovatky ulic Studentská a Plaská. Čtyřproudá silnice povede do současného pole směrem k Doubravce napravo od železniční trati, společně s druhou etapou bude mít poté dohromady 2,6 kilometru. Její součástí je i propojení silnice I/20 a silnice II/231 v okružní křižovatce na ulici Na Roudné. Druhá etapa je plánovaná v úseku Jateční – Na Roudné a poslední povede od Rokycanské ulice údolím Úslavy až k Jasmínové ulici na Slovanech.