Nejvíc pršelo na Šumavě, v Českém lese, povodí Berounky a střední Vltavy, intenzivní déšť zasáhl i horské oblasti na severu Čech, Moravy a Slezska. Meteorologové očekávají, že během dne bude srážek ubývat, na horách přejde déšť ve sněžení a hladiny na horních částech zasažených povodí začnou klesat. Ve středních a dolních částech ale nelze vyloučit překročení prvního povodňového stupně.

Nejvýrazněji stouply hladiny řek v povodí Berounky, toky odvodňující pohraniční horské oblasti s výjimkou Krušných hor a Beskyd a přítoky Vltavy na území Prahy. Před polednem platil první povodňový stupeň podle údajů na webu povodňové služby na Botiči ve stanici Jesenice-Kocanda, na Červeném potoce v profilu Hořovice, na Úpě v Horním Starém Městě, na říčce Stěnava v Meziměstí a na Řasnici ve Frýdlantě. Po 11:00 se nad hranici prvního stupně dostala i Smědá ve Višňové.

"V následujících hodinách očekáváme v důsledku ustávání srážek a ochlazování v nejvyšších polohách, kde dešťové srážky budou postupně přecházet ve sněhové, postupnou stabilizaci odtokové situace v horních částech zasažených povodí. Ve středních a dolních částech povodí v důsledku dotoku předpokládáme vzestupy vodních hladin," uvedli hydrologové. V některých případech mohou ještě řeky dosáhnout prvního stupně povodňové aktivity.

Popadané stromy a voda ve sklepech

Meteorologové v sobotu varovali, že po vydatném nočním dešti se mohou zvednout hladiny některých řek. V regionech na jihozápadě a severu Čech, v Jeseníkách či Beskydech je do dnešního večera vyhlášená povodňová bdělost. Na jihu Moravy a na Vysočině, kde pršelo méně, zase platí výstraha na silný vítr.

Od sobotní zhruba 23. hodiny vydatně pršelo také ve Středočeském kraji. Místy také fouká silnější vítr. A tak na sebe problémy nenechaly dlouho čekat. Na trase Čerčany – Světlá nad Sázavou přestaly také jezdit vlaky. Za nečekanou výluku mohl strom, který spadl přes koleje. K tomu došlo kolem půl deváté.

⚠ Samechov - Sázava - Zpoždění spoje

2.5. 08:55 - do odvolání; Dotčené linky: S80 https://t.co/b8CsdgbaVj — PID - Mimořádnosti (@PIDmimoradnosti) May 2, 2021

Hasiči k různým technickým pomocím vyjížděli do sobotního rána třináctkrát. Nejčastěji se jednalo o odklizení popadaných stromů nebo odčerpávání vody ze sklepů a podobně. „Strom jsme odstraňovali v šesti případech, třeba na Kolínsku nebo Rakovnicku, kde ležel přes silnici. V Jílovém na Praze západ byly tři stromy přes silnici,“ okomentovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Podobný výjezd měli hasiči také v Novém Kníně, Brandýse nad Labem nebo Srbči.

Kromě toho hasiči museli také odčerpávat vodu, třeba ze sklepů. „Takových událostí máme doposavad pět,“ zmínila Fliegerová. S čerpadly hasiči pracovali v městech a obcích jako Kolomuty, Kralupy, Mníšek pod Brdy, Hostomice a Kolín. Fliegerová to přisuzuje suchu. V jeho důsledku totiž půda zřejmě nepojala dost vody a ta stekla cestou nejmenšího odporu.

S nočním deštěm přišly v noci i četné výjezdy k dopravním nehodám po celém Středočeském kraji.



Jezděte opatrně a bezpečně.

Je lepší ztratit minutu v životě, než život v minutě… pic.twitter.com/bsHSXIzzeu — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) May 2, 2021

Další nepříjemnosti zažili v neděli cestující na trati 070 mezi Debří a Mladou Boleslaví. Při prořezávání stromů se tam vyvalila suť do kolejiště.

⚠ Mladá Boleslav hl. n. - Mladá Boleslav-Debř - Provoz zastaven

2.5. 12:02 - do odvolání; Dotčené linky: L4, R21, R22, S30 https://t.co/ZlVU8ti0bH — PID - Mimořádnosti (@PIDmimoradnosti) May 2, 2021

„Na cestě je trať mistr, který by měl zhodnotit situaci za Správu železnici. My jsme v tomto úseku zavedli náhradní autobusovou dopravu,“ popsal mluvčí Českých drah Robert Pagan s tím, že jakmile trať mistr zhodnotí situaci, tak se rozhodne o tom, kdy tudy opět pojedou vlaky. Zatím se předpokládá, že by provoz mohl být obnoven kolem čtrnácté hodiny.