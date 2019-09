Stop špinavé energii! Studenti v Brně stávkovali za klima

/FOTOGALERIE/ Již počtvrté se studenti v Brně vydali místo do školy do ulic. Učinili tak stejně jako studenti z celého světa kvůli protestní akci Fridays for future. Apelovat na politiky a veřejnost, aby už konečně začali řešit zhoršující se klima, přišli tentokrát na Moravské náměstí.

Studenti opět stávkovali za klima | Foto: Veronika Kusalíková