/FOTOGALERIE/ Sto hodin jsou zavření v malé místnosti bez oken a řeší náročné úkoly a situace. Pět vybraných studentů z České a Slovenské republiky právě zažívá simulaci letu na rudou planetu ve vyškovské hvězdárně. Ta již šestým rokem tento prestižní mezinárodní projekt Expedice Mars hostí. Jako jediná hvězdárna v republice.

Posádka simulovaného letu. Zleva: Veronika Danadová, Sára Klimentová, Oto Ulrich, Miroslav Kořínek a Josef Lát. | Foto: Expedice Mars

Expedice Mars je nejdelším studentským simulovaným letem na Mars ve střední Evropě. Aby se přiblížili co nejblíže realitě, studenty předem pečlivě vybírají. Prověřuje se jejich fyzická i psychická odolnost. Součástí je i samotný výstup na povrch Marsu. „Letos je to vůbec poprvé, co se výstupu na rudou planetu zúčastnila čistě slovenská posádka. Ta se navíc skládala pouze z dívek,“ řekla za organizátory Tereza Matoušová.