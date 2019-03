Olomoučtí středoškoláci vyšli do ulic. Bojují proti klimatickým změnám

FOTOGALERIE/ Je jí teprve šestnáct let, přesto se už Greta Thunbergová ze Švédska dočkala nominace na Nobelovu cenu míru. Založila totiž hnutí proti klimatickým změnám a inspirovala tak svoje vrstevníky po celém světě. Včetně Olomouce, kde v pátek asi dvě desítky studentů v rámci akce Fridays for Future (Pátky pro naši budoucnost) vyšly do ulic, protože jim není lhostejná planeta, na které žijí.

„Na Facebooku se sice přihlásilo více lidí, ale s účastí jsem spokojený. Bohužel, zrovna to vyšlo na jarní prázdniny. Ale protesty se konají i v dalších městech, například v Praze nebo Brně," okomentoval shromáždění organizátor Martin z hejčínského gymnázia. Místní sympatizanti hnutí Youth Strike for Climate (Boj mladých proti klimatickým změnám) se v rámci celosvětové stávky za klima sešli na olomouckém Horním náměstí, odkud se po úvodních proslovech vydali na pochod městem. Naše klima, naše starost! Poslouchejte vědce, půjde nám to lehce! Uhlí patří pod zem! Větší lesy, menší stresy! Tato a další hesla cestou hromadně skandovali. Někteří kolemjdoucí kroutili nechápavě hlavou, jiní mladým aktivistům naopak zatleskali. Po návratu na náměstí zazněly projevy organizátorů i účastníků akce. „Jsme znepokojeni postojem společnosti a politiků ke změnám klimatu. Ve školách se vzděláváme kvůli naší budoucnosti, která nás možná vůbec nečeká. Rozhodli jsme se jednat," vysvětlili organizátoři důvod své účasti. Tradici, ke které se letos připojilo přes padesát zemí světa, založila v září loňského roku právě mladá Thunbergová. Tehdy na protest proti neřešení změn klimatu každý pátek nešla do školy. „Stávkovat každý týden neplánujeme. Chceme jen přimět politiky jednat. Pokud nás budou dlouhodobě přehlížet, vyjdeme do ulic znovu," doplnil Martin.

Autor: František Berger