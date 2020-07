Květnové a červnové srážky nejspíš jen potvrzují měnící se klima. Období sucha budou střídat lokální povodně.

Studna - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pořád jen sucho, sucho, sucho… Posledních pět let nic než sucho. Pak stačil deštivý květen a pak zejména červen s dvěma menšími povodněmi, aby najednou i ve studních bylo tolik vody, jak už ne desítky let. „Jsem tady v Jedousově 43 let, ale tolik vody nepamatuji. A to ještě před pár týdny jsme zápasili s hrozným suchem. Lidé své studny rok po roce prohlubovali a museli s vodou začít šetřit. Teď najednou máme plné nejen studny, ale i rybník, o čemž se nám ani nesnilo,“ řekl starosta Jedousova u Přelouče Jiří Kožený.