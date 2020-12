Po pěti letech jsme letos zažili deštivý a teplotně téměř normální rok.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Končící letošní rok se zapíše do análů jako nejdeštivější za několik let. Podle některých predikcí bude možná nejvlhčí dokonce za deset let. Po pěti letech abnormálního sucha bylo dost vláhy nejen v přírodě a na polích, ale stačily se doplnit i zásoby podzemních vod, čemuž ještě na jaře věřil málokdo.