Sotva ukončili zdrcující zásah u Tážal, přesunuli se v úterý ráno na Trusovický potok. Vody v korytě ubylo natolik, že obsádce začal chybět kyslík. Ryby museli přesunout do Moravy.

„Hrůza. V pondělí dopoledne jsme posbírali na česlech v Tážalech šest metráků a po proudu k Bolelouci pak do konce dne další uhynulé ryby. Dohromady nejméně osm metráků. Kolik toho skončilo dále po proudu, to nikdo neví,“ popisoval zkázu předseda olomoucké organizace Českého rybářského svazu Michal Šefčík.

„Všechno jsme odvezli k likvidaci do kafilérie,“ doplnil.

Smutná práce, až bolí u srdce

Uhynul cejn, candát, plotice, podoustev, ostroretka, parma, bolen, jelec. Stovky ryb různého stáří.

„Je to smutná práce, až bolí u srdce. Zarybňujeme, staráme se. Pak přijde přívalák, cosi steče do řeky a ryby nám za hodinu odejdou. Vytahujeme jednu mrtvolu za druhou,“ hořekoval hospodář Josef Faltýnek, když rybáři v pondělí odpoledne vybírali z vody poslední uhynulé kusy.

Úbytek kyslíku rozpuštěného ve vodě byl po přívalovém dešti podle rybářů dramatický. Optimální nebylo jeho množství už kvůli přetrvávajícímu horkému počasí – čím vyšší má voda teplotu, tím méně je v ní kyslíku. „Na nejkritičtějších místech bylo naměřeno 0,9,“ tvrdil Faltýnek.

Stále stejný hrůzný scénář

Hromadný úhyn se v tomto úseku Moravy pod Olomoucí opakuje za posledních pět let potřetí.

„Scénář pokaždé stejný: několik dní trvající tropické teploty, kdy v noci teplota neklesne pod 20 stupňů. V Olomouci roztopený asfalt a chodníky. Do toho přijde přívalový déšť. Teplota vody, když dopadne na zem, se zvedne na 50 až 60 stupňů a valí do kanalizace, kde nabere různé tuky a jiné látky. Odlehčovacími kanály se dostane do řeky Moravy,“ přibližoval předseda, jak on vidí příčinu.

Trestní oznámení

Ještě v neděli podal na policii trestní oznámení na neznámého pachatele. „Nikdo za nic nemůže, nikdo není za nic odpověný. A zaplatíme to my, rybáři. To ne!“ zlobil se v úterý předseda a odhadoval, že škody mohou vystoupat do desítek tisíc korun.

To už jel do Bohuňovic, kde suché a horké počasí usilovalo o život dalším stovkám ryb. V Trusovickém potoku to vypadalo na další hromadný úhyn.

„Voda neteče. Sbíráme je a převážíme. Od neděle jsme se nezastavili,“ popisovali Faltýnek se Šefčíkem.

„To jsem chtěl už včera vyrazit na Chomoutov na sumce. Snad se tam tento týden dostanu,“ povzdechl si hospodář olomoucké rybářské organizace.

Vody je málo nejen v Trusovickém potoce. Rybáři hlídají i Dolanský potok a další vodoteče, aby včas zasáhli a ryby přesunuli tam, kde jsou větší průtoky.