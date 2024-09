„Hřibový masakr, a to je sucho. Kupodivu jsou zdravé,“ komentoval mykolog Jiří Laštůvka Kudláček úlovek, za který by mnozí houbaři dali duši.

Jana Bulisová se s manželem vydala v sobotu ráno do lesů na Pardubicku. Našli spoustu hřibů, a tak se do stejného „revíru“ vydali v neděli znovu. „Na jednom místě bylo přes 100 hřibů. Muž si musel nastavit košík a stejně jsme jich tam tak padesát nechali. Kamarádi už dostali echo a vyrazí do lesa. Část půjde na sušení, část babičkám a kamarádům,“ řekla úspěšná houbařka.

Facebook už se plní fotografiemi úlovků z Pardubického kraje, ale i z Vysočiny. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu je nyní v těchto oblastech pravděpodobnost růstu hub na střední úrovni.

Srážky na jižní Moravě nepomohly

Jen malou naději na úspěch mají lidé na jižní Moravě, přestože jde o kraj, kde v posledních týdnech bylo obrovské množství srážek.

Právě nad tím se mnozí houbaři podivují. Obecně totiž platí, že houby začínají nejvíce růst asi deset dní po vydatných deštích a následném teplém počasí.