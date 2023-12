Při pokusu o sjezd karu Černého jezera na Šumavě utrhl mladý lyžař v pátek 8. prosince odpoledne malou lavinu. Částečně ho zasypala, připravila ho o lyže, ale událost se naštěstí po zásahu horských záchranářů obešla bez zranění. Mladík si sám stačil zavolat o pomoc.

Část laviny | Foto: Horská služba Šumava

„Na místě bylo kolem metru sněhu, v návějích ještě více. Terén jako takový je velmi nepřístupný a nebezpečný. Muž byl v dobrém zdravotním stavu, ale bez lyží nebyl schopen se z prostoru dostat,“ uvedl jeden ze zasahujících záchranářů.

Událost se stala v přísně chráněné přírodní rezervaci v CHKO Šumava v takzvané NO GO zóně.

Přestože je Šumava obecně vnímána jako nelavinové pohoří, při běžné zimě se každoročně uvolní několik lavin. I proto má Horská služba Šumava v lavinových katastrech Černého, Čertova a Plešného jezera dva preventisty, kteří pravidelně situaci na místě monitorují.

„Pro kvalitní zásah Horské služby v těchto NO GO zónách je rozhodující terén perfektně znát. Je velmi složitě přístupný a profil je velmi členitý. Bez jeho znalosti je tam pohyb nejen pro turisty, ale i pro záchranáře nebezpečný. Proto je pro nás klíčové se v tomto terénu pravidelně pohybovat, cvičit, provádět lavinové měření, chodit na kontroly, zkrátka být v rajónu fyzicky přítomni. Turisté by se samozřejmě neměli pohybovat tam, kde nemají, ale když už se to stane, Horská služba musí zasahovat rychle,“ konstatoval náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura.

Téměř na celém území Šumavy vyhlásila horská služba v pátek 8. prosince nízký stupeň lavinového nebezpečí. Upozorňuje na možné sesuvy sněhu v lokalitách s výrazným sklonem svahu a s větším množstvím sněhu.