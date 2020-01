Slabé zemětřesení zaznamenali seismologové v neděli před polednem na Šumavě. Otřesy s magnitudem o síle 1,8 stupně naměřili v Nové Hůrce mezi Prášily, Hartmanicemi a Železnou Rudou.

Ilustrační fotografie seismografu | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Na Šumavě je to hodně nezvyklý jev. Chytřejší budeme, až vyhodnotíme podrobnější data,“ uvedl Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Obyvatelé Prášil, s nimiž Deník hovořil, zemětřesení podle svých slov většinou vůbec nezaznamenali. „Kdybych si to nepřečetl na internetu, ani bych nevěděl, že tu něco takového bylo,“ usmál se jeden z návštěvníků místního hostince. Slabé chvění přesto pocítila například Zuzana Jonová, která bydlí na samotě na Hartmanicku. "Seděla jsem u počítače na gauči a najednou pocítila zachvění. Bylo velmi jemné. Že by se třeba třásly hrnky v poličce, to rozhodně ne," uvedla.