"Jsou to spíš jednotlivci. Mnozí z nich se dokonce ohlásili s tím, že tady po celé tři týdny lockdownu zůstanou," upřesnil kvildský starosta. Obci se podle jeho slov obrovsky ulevilo. Nápor turistů letos v zimě byl velký. Parkoviště zaplněná karavany a lidé tam nocovali nejen o víkendech. "K tomu je donutil zákaz ubytovávání nejen v penzionech. Parkoviště opravdu praskala ve švech a denně jsme museli vybírat parkovací automat," popsal Václav Vostradovský.

Doplnil, že obecní parkoviště se vylidnila už v neděli odpoledne. I když po vyhlášení opatření už i uplynulý víkend byl o dost klidnější. Dost lidí návštěvu Šumavy raději vzdalo.

Ti, kdo zůstali si mohou teď užít opravdový šumavský Aspen. Sněhu sice citelně ubylo a ani mezi Kvildami, Kvildou a Horskou Kvildou, už není běžkování zrovna ideální, ale počasí je více než jarní. "Stačí jen tak sednout na lavičku před domem a užívat si sluníčka. Dnes je opravdu počasí parádní," zhodnotil v pondělí 1. března starosta.

Procházky v přídodě

Procházkám v šumavských lesích nic nebrání. Lidé ale musejí dávat pozor, aby nepřekročili hranice katastru. U Kvildy jsou hranice nejen s Bavorskem, ale také s Plzeňským krajem.

Hranici okresů podle informací Václava Vostradovského hlídají dvě policejní hlídky. Trasa do Vimperka je ale volná. "Tady jsou ovšem lidé disciplinovaní. Několik z nich si dokonce na úřad přišlo pro čestné prohlášení, protože chtějí jet k lékaři do Vimperka a i když mohou jet bez formuláře, raději si ho vypíší," hodnotí Václav Vostradovský s tím, že v obci se snad nenajde nikdo, kdo by vyrazil bez roušky či respirátoru.