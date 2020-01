„Každý týden bude připraveno až osm komentovaných prohlídek k jelenům a k rysům, z toho o víkendech jsou naplánovány dvě vycházky,“ informovala vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy NP Šumava Martina Kučerová.

V centru zareagovali i na událost z loňského podzimu, kdy do jelenária vnikli divocí vlci a zabili laň. „Zlepšili jsme oplocení tak, aby se tam vlci nemohli dostat. Nutno ale dodat, že žádné opatření není stoprocentní, ale snažíme se vlkům možné vniknutí do výběhu co nejvíce znemožnit. Současně jsme postavili vyhlídkovou věž, která bude návštěvníkům přístupná 24 hodin denně, 365 dnů v roce,“ řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. „Vyhlídková věž bude přístupná hned po kolaudaci, která se uskuteční nejpozději do poloviny února,“ doplnil Ladislav Kočí z odboru investic NP Šumava.

Zároveň s rozšířením programů v NC Kvilda byly zrušeny zimní programy pro veřejnost, při nichž veřejnost pozorovala jelení zvěř v přezimovacích obůrkách Beranky u Srní, Špičák u Borových Lad a U Herciána nedaleko Nové Pece. Teď už bude možné jeleny pozorovat jen na Kvildě. „Divocí jeleni, kteří se na zimu stahují do našich deseti přezimovacích obůrek, tak budou mít všude stejný klid,“ zakončil Dvořák.