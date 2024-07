„Jako nástraha posloužil cejn na bójce, sumce jsem zdolával deset minut,“ svěřil se Michal Mottl. „Nádherný úlovek, zatím životní maximum,“ konstatoval rybář, který je rodákem ze Šušice a v Ústí nad Labem žije několik desítek let.

Mottl má velký sen, a to překonat český rekord ve velikosti chyceného sumce (261 centimetrů, pozn. red.). „Mám, co dělat. Každá ryba má svůj čas,“ dodal muž, jenž se rybaření věnuje přes deset let. „Je to krásný odpočinek u vody,“ dodal.

Co se týče populace sumců, patří Labe mezi nejvýznamnější vodní toky a plochy v republice. Sumec přitom podle mluvčího rybářského svazu Jana Skalského rychle získává na popularitě. Hodně rybářů však vyznává filozofii „chyť a pusť“.

Tajemný živočich

Sumec zároveň patří k nejtajemnějším a nejvíce mýty opředeným vodním živočichům v českých končinách. „Jsou to hospodské povídačky, legendy o obrech mezi nimi, albínech a tak dále,“ uzavřel Skalský.