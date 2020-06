„Nachystal jsem třiceticentimetrového karase, použil takzvanou činku a čekal,“ popisoval rybář z Liboše, jak ve středu v osm hodin večer poprvé nahodil. Na Poděbrady letos zavítal poprvé.

Lov sumců patří mezi vrcholné rybářské disciplíny. Jedná se nejen o velkou, ale i chytrou rybu. Jednou ze šikovných rybářských pomůcek je právě tyčová bójka, takzvaná činka.

Sumec se nechal zlákat přibližně půl hodiny před půlnocí. Zabral. Měl 102 centimetry.

„Chvíli poprchávalo, bylo krásně dusno. Voda byla teplá. Podmínky přímo ideální na sumce,“ líčil rybář. Pozoroval, jak jsou sumci aktivní. Lovili. „Tušil jsem, že by to nemusel být poslední úlovek,“ těšil se, jak zúročí třídenní volno v práci.

Před půlnocí stáhl druhý prut a šel se prospat. Ve čtyři ráno znovu nahazoval. Na večer potřeboval nástražné ryby.

„V osm večer jsem vyvezl z loďky návnadu. Tentokrát plotici. Po půl hodině přišel záběr a měl jsem sto šedesát centimetrů velkého sumce,“ pyšnil se spokojeně.

Sám proti rybě, od začátku do konce

Druhého sumce uložil do vody ve speciálním rukávu určeném k přenosu ryb, stejně jako první úlovek. Lov oficiálně ten den ukončil, protože druhá ryba měla 30 kilogramů.

V pátek zkusil štěstí potřetí. Návnadu vyvezl ve čtyři hodiny ráno. Zhruba po 20 minutách ji ryba vzala. „Bylo to neskutečné,“ popisoval.

Sumec měl šedesát kilo, na což podle zkušeného rybáře zpočátku vůbec nevypadal.

„Ze začátku nijak nebojoval, myslel jsem si, že mám menší rybu. Pak to ale přišlo. U břehu jsem s ním patnáct minut tvrdě bojoval. Pořád odjížděl, vjel pod vrby, zamotal se do haluzí. Musel jsem pro něj do vody, vymotat ho,“ líčil souboj s velikánem.

Pomoci neměl kdo. Během třídenního lovu se za rybářem ve čtvrtek večer zastavil kamarád, ten ale před půlnocí odjel domů. Na březích v okolí nikdo další nechytal.

„Byl jsem sám na takového sumce od začátku až do konce. Užil jsem si to. Jsem nadšený,“neskrýval radost.

Když pokořeného velikána na souši přeměřil, dmul se pýchou: 211 centimetrů.

„To se mi už nikdy nepodaří! Chytit tři takové ryby a jedna přes dva metry. Za dvě noci a ráno,“ kroutil hlavou sympaťák z Liboše, který chodí na ryby od svých sedmi let.

O úlovek snů se rekordman podělil s kamarády. Maso plánuje vyudit, nachystá i steaky. „Sumec je vynikající ryba,“ uzavřel.