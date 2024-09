K vidění byly parní lokomotivy s přezdívkami Rosnička, Ušatá, Ventilovka nebo Němka, ale také motorové vozy Věžák a Hurvínek. Parními lokomotivami se mohli lidé i svézt. Účastníky sem přivezly zvláštní vlaky ze Zábřeha, Šumperka, České Třebové, Pardubic a Hradce Králové.

Během dne zájemci mohli několikrát zajet zvláštními vlaky i do Štítů, kam už pravidelné spoje více než šest let nejezdí. Při odpolední jízdě navíc návštěvníci mohli ve Štítech vidět vojenskou ukázku z bojů při obraně pohraničí. „Bylo to super, jak ti vojáci stříleli z vagonu. A parní mašinka je taky parádní, moc se mně to líbí,“ komentoval to krátce po skončení ukázky jedenáctiletý Tomáš, který přijel s bratrem a tátou z Pardubic.

Přímo na nádraží v Dolní Lipce si mohli zájemci prohlédnout strojovnu i motorovou část dalších vystavených lokomotiv. Zaujal zejména Sergej, vyráběný v tehdejším Sovětském svazu v závodě v Luhansku (dnes Ukrajina, pozn. red.). Jeho velký dvanáctiválcový motor měl podle dostupných údajů spotřebu i přes 300 litrů nafty na sto kilometrů.

Do Dolní Lipky se sjely parní lokomotivy znovu po roce. Loňské oslavy 150. výročí od zahájení provozu na Moravské pohraniční dráze přilákaly do Dolní Lipky davy lidí a podařilo se domluvit další zajímavou akci. Letos se totiž slavilo 125 let od zahájení provozu na trati Dolní Lipka - Štíty a 150 let na trati Dolní Lipka – Letohrad – Hradec Králové.

Parní vlaky se do Dolní Lipky sjely ze tří sousedních krajů:

Do Dolní Lipky se na oslavu dvou výročí tratí sjely parní krasavice ze tří krajů. | Video: Petr Krňávek

Pardubický kraj má s nádražím v Dolní Lipce velké plány. V areálu železničního depa plánuje vybudovat železniční muzeum, které by turistům přiblížilo provoz a historii vlakové dopravy konce 19. století, a to včetně vytvoření funkčního zázemí pro opravy a provoz historických parních vlaků.

„Je vidět, že areál stanice v Dolní Lipce je pro organizaci obdobných akcí velmi vhodný. Nyní probíhá projektování nového železničního muzea hned vedle výtopny. Uspěli jsme s žádostí o dotaci a máme šanci čerpat finanční prostředky na tuto investici až 130 milionů korun. Je tedy jisté, že velmi brzy začneme soutěžit dodavatele stavby. Realizace se blíží,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.