Radnici ve Svítkově na Pardubicku po pěti letech najednou vadí vánoční výzdoba. Hasiči dostali od úřadu prazvláštní výzvu k jejímu odstranění.

Pět let pořádají dobrovolní hasiči ve Svítkově pro spoluobčany na začátku prosince Mikuláše na náměstíčku před lékárnou za obecním úřadem. Při té příležitosti ozdobí a rozsvítí strom. Akce řádně povolená a vpravdě vánočně tradiční. Jenže letos pár dní před Štědrým dnem přišlo z radnice zvláštní nařízení: odstranit.



"Při místním šetření bylo zjištěno, že jste ke dni 18. 12. 2018 neuvedli pozemek do původního stavu a tím jste nesplnili podmínku, která vám byla pro zvláštní užívání veřejného prostranství," říká výzva a dále uvádí, že jménem Úřadu městské části Pardubice 6 (MO6) vyzývá hasiče k odstarnění veškerých věcí umístěných na pozemku," tuto nótu odeslal tajemník úřadu Václav Herák.



Co přesně se odstraňováním věcí z určeného náměstíčka myslí, jsme se vydali zjistit přímo na místo. Na pozemku není neuklizený nepořádek, nedopalky, zkrátka nic. S jedinou výjimkou - jeden ozdobený vánoční strom se stříbrnými kouličkami a světly, které jsou napojené na soukromý dům.



O tom, že příkaz směřuje k odstrojení výzdoby z vánočního stormu je přesvědčen velitel dobrovolných hasičů a zastupitel Jiří Chmelík. "Nic jiného tam nemáme a nic tam po nás ani nezbylo. Úředník bohužel neposlal nic, co by určilo, oč vlastně jde. Jinou věc krom ozdob a světel jsme tam totiž neponechali," říká a dodává: "Nikdy jsem nemusel žádat speciální povolení na ozdoby, které tam vždy vydrží do 6. ledna, kdy je zase sundáme."

Jde o odvetu?

Podle něj může jít o odvetu za to, že se jako opoziční zastupitelé dotazovali na předvolební zneužití majetku radnice starostou. Petr Králíček (Pardubice pro lidi) si totiž nechával letos v říjnu vozem technických služeb úřadu rozvážet volební stánek a materiály. Na případ jsme v říjnu upozornili. Na zastupitelstvu se nyní ukázalo, že starosta rozvoz obecním autem neřešil ani smluvně a jakoukoliv debatu odmítl s tím, že věc srovnal zakoupením deseti litrů nafty. Zastupitelstvo zasedalo 17. prosince, dopis hasičům o odstranění ozdob ze stromu pak odešel hned následující den.

Ani tajemníka ani starostu Králíčka se nám s žádostí o vysvětlení podivného lejstra kontaktovat nepodařilo.



Úřední nařízení nechápou ani místní obyvatelé, kterým jsme jej ukázali. "Proč by někomu o Vánocích vadil ozdobený strom? To přece nedává žádný smysl. Leda by to zase bylo nějaké starostovo vyřizování si účtů," míní Lubomír Obert, který bydlí kousek od sporného stromu a s jeho zdobením sám pomáhal.



"Může to být reakce na zastupitelstvo. Ale nerad bych to tak vnímal. Úřad má přece být nestranný," dodává Jiří Chmelík s tím, že bude při příštím jednání chtít vědět, zda takto až absurdním způsobem postupuje úřad i v jiných případech.



Na problém jsme se dotazovali i starosty sousedního obvodu Pardubice 5. "Já bych v tom u nás neviděl žádný problém," říká o ozdobení stromu na obecním pozemku starosta Jiří Rejda (ANO) a dodává, že pokud ve Svítkově žádost o odstranění ozdob posílají dokonce písemně, přijde mu to už trochu přes čáru.