I v letošním roce ostravský chovný pár úspěšně odchoval mládě a i toto bude vypuštěno do přírody. Je to v pořadí již třetí mládě supa hnědého, které zoo bezplatně poskytla pro záchranu tohoto majestátního dravce. Vypuštěno bude společně s mládětem ze Zoo Zlín.

Mládě supa hnědého se v Ostravě vylíhlo 24. dubna a svými rodiči bylo úspěšně odchováno. Je to samec a jedná se již o sedmé mládě tohoto dravce odchované v Zoo Ostrava a třetí, které bude vypuštěno do volné přírody. Historicky první vypouštění se uskutečnilo v roce 2009 ve Verdonském kaňonu ve Francii, druhé v loňském roce v pohoří Stara planina. Bohužel ani jeden z těchto supů již nežije. Samce vypuštěného ve Francii se nikdy nepodařilo dohledat, samice vypuštěná loni byla nalezena otrávená na jihu řeckého poloostrova Peloponés. Zbývající čtyři odchovaná mláďata posílila evropskou chovatelskou základnu a dospívají v tzv. seznamovacích voliérách s dalšími mladými supy hnědými.

„Letošní mládě bylo koordinátorkou Evropského záchovného programu (EEP) opět doporučeno k vypuštění do volné přírody v rámci repatriačního projektu v Bulharsku. Zásadní podmínkou pro to, aby mohl být mladý sup vypuštěn do volné přírody, je jeho přirozený odchov rodiči. Ostravské mládě bude na hnízdo ve vypouštěcí lokalitě umístěno tento víkend společně s mládětem ze Zoo Zlín,“ popisuje zooložka Adéla Obračajová. Oba mladé supy v rámci úzké spolupráce mezi zoologickými zahradami odvážejí pracovníci Zoo Ostrava. „Ptáci ještě nelétají, zatím se budou seznamovat s okolím a vštěpovat si ho jako svůj nový domov. Budou pravidelně dokrmováni, avšak bez jakéhokoli kontaktu s lidmi,“ dodává Adéla Obračajová.