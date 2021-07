Urostlí muži i ženy ve skotských sukních, závaží a dřevěné klády – to vše bylo k vidění v sobotu 17. července v České Třebové. Pořádalo se zde totiž klání v Highland games, jedné z nejstarších skotských tradic. Podívejte se na fotky.

Highland games patří k nejstarším tradicím Skotska. Počátek her lze nalézt již v druhé polovině 11. století. | Foto: Petr Bodlák

Pět disciplín horalských her mohly shlédnout desítky návštěvníků skotských her v České Třebové. V lokalitě Na Horách se odehrál souboj v hodu kládou, skotským kladivem, závažím do výšky, závažím do dálky i vrhu kamenem.