Minimum lidí, roušky, rukavice, odstupy, opakovaná dezinfekce rukou. Podmínky ministerstva vnitra, za nichž od pondělí smějí probíhat svatební obřady, odradily řadu snoubenců. Ti, kteří se vzít chtějí, musejí improvizovat, aby si zajistili důstojný obřad za současných mimořádných opatření.

Zavřené jsou totiž svatební obchody, salony kadeřníků i vizážistů. Pokud by snoubenci chtěli při obřadu profesionálního fotografa, musejí počet hostů škrtnout na tři.

Většina obřadů byla odložena

„Včera mi přišly tragické šaty, hned jsem je poslala zpět a čekám na přešití. Boty jsou malé, čekám, jestli včas doručí nové. Nemám vizážistku, fotit bude kamarád. Jestli bude zima, nemám ani sako,“ svěřila se na diskuzním fóru věnovaném svatbám jedna nevěsta z Prahy, kterou čeká velký den příští sobotu.

Podobných párů je však minimum. „Naši klienti, kteří měli termín v dubnu, květnu a první polovině června, zatím svatby odložili. Domnívám se, že za těchto podmínek se berou pouze lidé, kteří se z nějakého důvodu potřebují vzít co nejdříve,“ popsala Petra Gadžuková ze Svatební agentury K&P.

Dokládají to i čísla pražských matrik. Zájem o obřady je nízký, termíny rezervují hlavně páry, kde je nevěsta těhotná, nebo kde je jeden ze snoubenců cizinec.

Výjimkou je Praha 1. Ta bude oddávat čtyři dny v týdnu. „Nejbližší termíny jsou tento čtvrtek, kdy jsou naplánované tři svatby a další tři se uskuteční i v pátek,“ informovala mluvčí úřadu Petra Pekařová. Jen do konce dubna tam oddají 12 párů.

Matrikáři spolu s oddávajícími řeší, jak vyhovět požadavkům ministerstva a zároveň zachovat důstojnost sňatku. „Někteří radní se snaží zajistit si roušky, které by jim ladily s oblekem. Většinou volí tmavě modré. S rukavicemi to je trochu problém, ale možná by šlo použít nějaké elegantní kožené,“ zmínila Anna Kočicová z úřadu Prahy 11.

„Bezkontaktní" forma

První obřad po státem nařízené pauze bude mít tento pátek i zastupitel Prahy 10 Ladislav Koubek. Plánuje ho v „bezkontaktní“ formě, takže rukavice nejspíš mít nebude. „Těším se na něj jako na každý jiný. Roušku budu mít tmavou, takže žádnou speciální nesháním, s rukavicemi jste mě zaskočila, ale domluvili jsme se, že každý bude mít vlastní propisku,“ řekl Deníku.

Podobné dilema řešili i na úřadu první městské části. „Oddávající i matrikářka se zamýšleli, jak to udělat, aby to bylo co nejméně rušivé. Ale vzhledem k tomu, že svatby budou probíhat po sobě, tak není jiná možnost než využít jednorázové rukavice,“ uvedla Pekařová. Na sobě je však nebude mít oddávající, ale zapisující úřednice.

Petice za magické datum

Volnějších podmínek se mají snoubenci dočkat 8. června. To naštvalo řadu párů, které měly rezervovaný termín na „magické“ datum 6. 6.

Za dřívější povolení větších svateb vznikla i petice. Přes tři tisíce podepsaných požaduje, aby se mohly konat od června a hosté nemuseli mít roušky. Možné je, že uspějí. Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že pokud budou výsledky nakažených za Velikonoce dobré, přistoupí vláda k rychlejšímu uvolňování i u svateb.