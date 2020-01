Dřevo, juta, světýlka, princeznovské šaty nebo naopak jednoduchá róba… Svatební trendy se proměňují. Pořádnou dávku inspirace našli o víkendu budoucí novomanželé na 5. Svatebním veletrhu v Litomyšli. A bylo se na co dívat. Přehlídky svatebních šatů pro nevěsty i družičky, pánové si mohli vybírat ze slušivých kšand… Snoubenci zhlédli nabídku prstýnků, obleků, spodního prádla, svoje služby představili fotografové nebo cukráři.

Trend je všechno

Svateb v posledních letech přibývá, mladí lidé opouštějí život „na psí knížku“ a volí manželství. S tím souvisí i pestrá nabídka na trhu. „Jaký je aktuální trend svateb, to nedokážu říci. Trend je úplně všechno. Před dvěma lety jely dřevěné svatby, přírodní, ale dnes se všechno míchá, u dortů, ve výzdobě, šatech. Snoubenci organizují svatby podle svého vkusu. Na trhu je toho totiž tolik, že už nic nového snad ani nejde vymyslet,“ říká Jitka Bobková, organizátorka litomyšlského Svatebního veletrhu a majitelka kavárny. Podle ní se navíc vrací svatební styly, které tady už byly před lety a vše se míchá. Někdo chce přírodní svatbu, jiný třeba jutovou a další páry se zhlédnou v princeznovské nablýskané svatbě.

Jitka Bobková už nyní má několik objednávek na svatební dorty na letošek a i v tomto oboru se trendy drží pár let a přijde změna. „Před lety byly hitem marcipánové dorty, potom naháči a nyní se zase vrací potahované zdobené živými květy. Také děláme hodně promazávané dorty a špachtlované. Je zajímavé, že do Čech jde ruský trend, což je zdobení krémem, ale to už tady bylo za našich babiček,“ vysvětluje Jitka Bobková. Sice netuší, kde se styly svateb rodí, ale jedno ví jistě, mladí lidé se zase chtějí brát. A kdo chce svatbu, musí také sáhnout pořádně do peněženky. Dnes se počítá na jednoho hosta od dva a půl tisíce korun výše. I tak ale počet svatebních obřadů v Čechách roste.