Brno /VIDEO/ - Obří bílé paprsky provrtávají černou oblohu nad brněnskou Kraví horou. Stoupají a klesají a mění se v modrou. Postupně se ztrácí v mlze a ze světelné záře zůstává jen tma. Uprostřed parku stojí velký patnáctimetrový válec, kolem nějž postávají hloučky lidí. Ti všichni přišli přivítat zimní slunovrat.

Tradiční akci Svátek světla pořádanou Hvězdárnou a planetáriem Brno se letos pořadatelé rozhodli ozvláštnit velkým svítícím tunelem. „Jeho vnitřek tvoří více než stovka výkonných LED svítidel, které reagují na autorskou hudbu,“ informuje ředitel hvězdárny Jiří Dušek.



Motiv světla vysvětluje Dušek pověrou o tom, že během zimního slunovratu Slunce na moment umírá a v tu chvíli je Země nechráněná proti zlým duchům. Proto lidé zapalují svíčky či jakákoliv další světla, aby se ochránili.





I atmosféra na Kraví hoře je tajemná. „Proč k tomu hraje taková strašidelná hudba?“ ptá se malý chlapec své matky. Ta jej chytne za ruku a pohladí po červené vlněné čepici.



Atrakci si lidé užívají zadarmo. Vede do ní ale dlouhá fronta. „Tak to jsou poslední, vy prosím počkejte,“ řekne jeden z organizátorů a celou frontu zastaví. Nad hlavami prolétnou barevné paprsky, které z obou konců tunelu udělají pomyslnou klec. Jízda začíná.

Barvy se střídají jedna za druhou, chvíli je tunel jako duha, chvíli celý bílý. Paprsky vystřelují z průhledného válce ven a probodávají vše, co jim přijde do cesty. Do toho všeho hraje hudba.





Po chvíli se hudba utiší a paprsky odemknou bránu na koncích tunelu. „Bylo to úžasné, zvenku je to ale působivější,“ řekla návštěvnice Hanka Dostálíková.