Mezi místy, která se před dvěma lety dostala na seznam světového dědictví UNESCO, jsou i doly v Krušných horách. Ten na Hřebečné, kde se těžil cín, je nejstarším v celé České republice.

Průvodce Dušan Valenta a závodní Marek Nesrsta. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Za pár dnů to budou už dva roky, co bylo 22 míst v Krušných horách zapsáno na světový seznam dědictví UNESCO. Zatímco 17 míst se nachází na německé straně, pět z nich na té české. Tři z nich připadají na Karlovarsko, dvě na Ústecko. Konkrétně se jedná o hornickou krajinu Jáchymov, hornickou krajinu Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, a Rudou věž smrti. Právě historická hornická činnost může za to, že se Krušnohoří dostalo na tento prestižní seznam. I díky hornické minulosti mají zdejší hory svůj název.