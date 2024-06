„Patnáct z nich jsme transportovali do liberecké nemocnice, dva do jablonecké a jednoho letecky do Prahy,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev s tím, že někteří skončili v bezvědomí. „Velký dík patří našim zaměstnancům, kteří na místě události trávili volný čas se svými rodinami, v okamžiku neštěstí ale začali okamžitě pomáhat,“ dodal.

Krajská nemocnice Liberec převzala do péče kromě dospělých i děti ve věku od 2 do 16 let. „Po příjezdu do nemocnice se ukázalo, že stav všech z nich je lehký a nikdo nemusel být operován a neutrpěl popáleniny. Pět dětí bylo hospitalizováno na jednotce intenzivní péče v Liberci, jedno dítě vrtulník transportoval do pražské nemocnice,“ řekl Deníku lékařský ředitel KNL Tomáš Roubíček.

Lékaři později večer upřesnili, že liberecká nemocnice přijala 17 pacientů, z toho 7 dospělých a 10 dětí.

Zranění a chaos. Blesk ve Vratislavicích převrátil Den dětí v noční můru

Kvůli aktivaci traumaplánu dorazilo do nemocnice oproti běžné službě navíc přibližně sto zdravotníků. „Byl aktivován jak urgentní chirurgicko-traumatologický příjem, tak i interní příjem. Sestavili jsme anesteziologické týmy, abychom zvládli postarat se o pacienty,“ podotkl Roubíček.

