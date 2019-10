Festival světla odstartoval na pražském Smetanově nábřeží, tedy u největší z uměleckých instalací. Na programu dalších dnů jsou také tři videomappingy a další doprovodné akce. Gottovu památku uctil Signal Festival po dohodě s pozůstalými minutou ticha. Organizátoři festival zahájili z paluby lodi, první světelnou show přišly na Smetanovo nábřeží, most Legií a Střelecký ostrov zhlédnout tisíce lidí.

Návštěvníky přivítal také primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který rovněž připomněl ideály sametové revoluce. „Právě dnes čelí tyto ideály neustálým snahám o jejich devalvaci z nejrůznějších stran,“ řekl. Dodal, že je důležité je bránit a připomínat si je.

„Každý rok na Signal Festival dorazí skoro 600 tisíc lidí. To je víc než do Veletržního paláce nebo Národního technického muzea a v návštěvnosti pražských památek a akcí jsme hned druzí za Pražským hradem. Letošní ročník provází 30. výročí sametové revoluce. Samotný Signal Festival od svého počátku prošel také revolucí. Naším cílem už není jen samotná prezentace instalací, ale hlavně silný umělecký zážitek a představení a podpora současných umělců a společenských témat. Díky festivalu už vzniklo přes 70 nových uměleckých děl, na které vynaložil 45 milionů korun,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel festivalu Martin Pošta.

Tři viddeomappingy, diskuze i kino

Návštěvníkům se letos představí světelné umění na třech trasách vedoucích Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Mezi nejvýraznější jména letošního ročníku patří architektka Eva Jiřičná a její instalace ve Vojanových sadech. Největší instalace od Jakuba Peška každý večer pomocí čtyř laserů pokryje obrazem 180 tisíc metrů krychlových mezi Smetanovým nábřežím a Střeleckým ostrovem.

Na náměstí Míru, kde byly například v roce 2017 promítána všechna díla festivalu, se letos akce nekoná. Oblíbené videomappingy - tedy světelné promítání na budovy - jsou letos tři, a to na Tyršově domě na Malé Straně, na kostele svatého Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí a na základní škole na Lyčkově náměstí v Karlíně.

Kromě uměleckých instalací jsou na programu také panelové diskuse, které se budou konat v sobotu od 15:00 ve Werichově vile. Návštěvníci se seznámí s vybranými umělci a zároveň s festivalovým tématem revoluce. Mezi hosty bude například architektka Eva Jiřičná nebo umělec Federico Díaz. Akce zahrnuje také hudební piknik v Nosticově zahradě. Připraven je rovněž program pro děti.

Novinkou festivalu je akce Signal cinema, která se uskuteční v neděli od 16:00 v kině Světozor. Návštěvníky seznámí s projekcemi prostřednictvím filmu. Sérii filmových promítání zahájí světová premiéra španělského dokumentu Visualist, Those Who See Beyond. Čtvrtým doprovodným programem jsou nedělní komentované procházky s kurátory festivalu. Projekce potrvají každý den do 24:00.