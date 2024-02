Světla vyprávějí, unikátní počin v podobě stovky tvarů osvětlených diodami v kulisách Dolních Vítkovic, slavil úspěch. Vnímá to tak firma Decoled, která park vystavěla, i vedení Dolních Vítkovic, které je rádo za nevšední návštěvníky. Kolik lidí park za dva měsíce přilákal? Bylo nutné řešit poruchy či vandalismus? A jaké jsou plány pro příští Vánoce?

V Ostravě se otevřel unikátní světelný park Světla vyprávějí | Video: Deník/Petr Jiříček

Organizátoři zacílili na svět Julese Verna a Karla Čapka. Nevyužité prostory Dolních Vítkovic přivedli k zářivému životu, lidé se těšili ze zkoumání nespočtu tvarů. Fotili se s několikametrovým balonem, vzducholodí, na létajícím kole i s řadou vánočních prvků. V prosinci se naladili na Vánoce, v lednu si kouzelnou atmosféru prodlužovali.

„Přesná čísla ještě nemáme vyhodnocena, ale rozhodně přišlo přes 20 tisíc návštěvníků,“ řekl Deníku Tomáš Pchálek, který má ve firmě Decoled na starost marketing a komunikaci. „Věříme, že je to začátek a v letošním roce chceme přinést takovou porci zábavy a zážitku pro celou rodinu, abychom návštěvnost minimálně zdvojnásobili,“ navnadil ty, kterým park učaroval.

VIDEO: Stovka tvarů, tisíce diod. V Ostravě se otevřel velkolepý světelný park

Znamená to tedy, že budou v Dolních Vítkovicích světla vyprávět i na přelomu tohoto a příštího roku? „S projektem jsme spokojeni a už nyní pracujeme na letošní sezóně, které interně říkáme Světla vyprávějí 2.0. Půjde o velký posun dopředu a moc se těšíme, až koncepci představíme veřejnosti a budou do ní moct vstoupit,“ nastínil Tomáš Pchálek i kvalitativní posun expozice.

Příští park bude víc interaktivní

Ještě bude pochopitelně nutné dojednat podmínky s Dolními Vítkovicemi, i ty si ale příjemné zpestření přelomu roku pochvalují. „Podobnou akci jsme tady měli poprvé. Celkově velice zpestřila život Dolních Vítkovic v těchto trochu hluchých měsících mimo festivalovou sezonu. Bylo to velice příjemné,“ pochvaloval si ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina. „Pokud bude zájem, velmi rádi pro akci znovu najdeme prostor. Díky ní k nám dorazila jiná cílová skupina. Bylo to výborné v tom, že přišli v zásadě jiní lidé, než kteří mají zájem o naše vzdělávací programy a prohlídkové trasy,“ popsal přínos Šiřina.

Nemůžeme spát! Lidi ze tří obcí na Ostravsku štve houkání vlaků při opravě trati

„Máme to v plánu,“ potvrdila oboustranný zájem firma Decoled. „Již nyní naši návrháři a technici chystají zcela novou expozici. Cílem je posunout zážitek návštěvníka na zcela novou úroveň. Opět se výstava bude týkat sci-fi, techniky, steam punku, ale bude interaktivní. Návštěvníka chceme vtáhnout do sci-fi světa plného fantastických exponátů, her, interakcí a příběhů. Myslím, že Ostrava se má na co těšit,“ vzkázal Tomáš Pchálek, který se už během příprav sám nemůže dočkat.

Na jihu Čech vichřice, v Bratislavě vandal, v Ostravě jen voda

Po zkušebním ročníku a stotisícové návštěvnosti v pražských Žlutých lázních o rok dříve Decoled s myšlenkou světelných parků expandoval a v minulých měsících je postavil hned v osmi městech nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Německu. Ostravský park byl ale unikátní.

Smutná vizitka Ostravy: Hluk z festivalů škodí více než jedy z haldy

„Ostravu jsme otevřeli jako poslední. V den otevření, 1. prosince, už některé světelné parky fungovaly měsíc a půl. Nebylo by tedy fér srovnávat čísla návštěvnosti, ale co se týká nápaditosti a dojmu, byla za nás ostravská expozice jedna z nejkrásnějších, co jsme postavili,“ řekl Tomáš Pchálek nejen s odkazem na industriální kouzlo DOV.

Zatímco třeba v Českých Budějovicích museli park na dva dny kvůli silné vichřici uzavřít a postavit v podstatě znovu a v Bratislavě řešila policie přestřižení kabelů vandaly, v Ostravě se vše obešlo bez větších komplikací.

Primátor volá ministry do Ostravy: Požaduje urgentní zásah na heřmanické haldě

„Dvakrát nebo třikrát jsme museli řešit poruchy a výpadky části expozice, a to hlavně v době, kdy silně pršelo nebo tál sníh. Naši technici přímo z Ostravy ale vždy zvládli expozici uvést do provozu, takže návštěvníků se poruchy způsobené primárně vodou nedotkly,“ dodal Pchálek, podle něhož je u venkovních světelných expozic nutné s riziky a komplikacemi počítat. Základní vstupné v Ostravě stálo v prosinci 300 korun, v lednu bylo levnější. Cenová politika se u lidí setkala s rozporuplnými názory.