Šance na podobný scénář a brněnské spolupořadatelství akce stále existuje. Podle Českého svazu ledního hokeje ale záleží na tom, kdy připravovaná hala v Brně vznikne.

Od letošního šampionátu uplynulo osm dnů a už nyní je jasné, že za pět let se vrcholná sportovní událost odehraje v České republice, konkrétně v Praze a Ostravě. „Nedá se ale vyloučit možnost, že se bude hrát v Brně, i když je zatím velmi předčasné o tom mluvit. Záleží na vůli, rozestavěnosti stadionu a možném ekonomickém dopadu, který vždy prověřujeme,“ uvedl generální sekretář svazu Martin Urban.

Multifunkční hala

Že stadion bude stát včas, stále věří brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Harmonogram příprav zatím dodržujeme. Nechali jsme si zpracovat analýzu týkající se možností placení,“ řekla Vaňková.

Hokejovou akci roku by v Brně uvítal třeba Jiří Janda. „Určitě bych na některý zápas zašel, protože chci zažít jeho atmosféru,“ zmínil.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je při stavbě nového sportoviště nutné zvážit, zda bude využitelné i do budoucna. „Musí mít i jiné využití než jen třeba při mistrovství světa či jiné podobné akci, kvůli které sportoviště vznikne. S výstavbou jsou totiž spojené následně vysoké náklady na údržbu,“ reagoval Kovanda.

I proto se po dokončení stavby má do haly přestěhovat hokejová Kometa hrající extraligu. „Nový stadion přinese pozitiva. Celou sezónu míváme vyprodáno a kdyby na zápasy mohlo přijít dvanáct tisíc lidí, bylo by to úžasné. Hráčům zase aréna nabídne třeba modernější zázemí,“ uvedl vedoucí sportovního úseku klubu Jaroslav Medlík.

Spojení s výstavištěm

S multifunkční halou původně představitelé města počítali na Ponavě. Letos v únoru ale stavbu přesunuli a nově ji chtějí za pavilonem Z na brněnském výstavišti. „Spojení výstaviště a multifunkční sportovní haly je obvyklým řešením,“ řekl už dříve šéf výstaviště Jiří Kuliš.