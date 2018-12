Světový pohár v biatlonu s sebou přináší i dopravní omezení, a to nejen v těsné blízkosti Vysočina Areny.

Uzavírky se budou týkat také některých ulic v Novém Městě nebo části silnice I/19. „Chtěl bych se omluvit těm, kteří se o biatlon moc nezajímají a dopravní omezení spojené se závody jim tak jen komplikuje život,“ vzkázal řidičům novoměstský starosta Michal Šmarda.

Už od pondělka je zjednosměrněn provoz v ulici Tyršova. Průjezd je možný od ulice Malá směrem ke kulturnímu domu, který nyní slouží coby akreditační centrum. „Nejen toto, ale i další omezení jsou v podstatě stejná, jaká byla v letech předešlých při konání světových pohárů. V Tyršově ulici je nejdelší omezení, je to ale kvůli akreditacím,“ potvrdil Michal Šmarda.

Větší dopravní restrikce začnou od čtvrtku 20. prosince. Jednosměrný provoz bude zaveden také v ulici Nezvalova. „Bude se jezdit pouze od ulice Maršovské směrem k Soškově,“ upřesnil Michal Šmarda.

Zcela uzavřena bude komunikace vedoucí z Nového Města do Vlachovic. Objízdná trasa povede přes Maršovice, Rokytno, Sněžné, Krátkou, Fryšavu a Tři Studně. S další uzavírkou musí řidiči počítat i v případě silnice I/19. „Zcela uzavřen bude úsek od kruhového objezdu v Novém Městě až po odbočku k nemocnici. Řidiči budou muset tento úsek objíždět. Osobní auta přes Slavkovice a Petrovice, pro nákladní dopravu je platná objížďka přes Ostrov nad Oslavou,“ informoval novoměstský starosta. Objízdná trasa pro osobní dopravu bude navíc zjednosměrněna. A stejná situace nastane i v případě komunikace mezi Radňovicemi a Jiříkovicemi.

Uzavřeno bude také hlavní parkoviště u nemocnice. „Návštěvníci proto musí počítat s komplikacemi při parkování - budou muset hledat parkovací místa jinde, buď v přilehlých ulicích, nebo na dolním parkovišti. Organizátoři akce jako parkoviště připravují louku nad nemocnicí, tam bude možné také zaparkovat,“ přidala se mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

„Pozorní by měli být i lidé, kteří do nemocnice cestují autobusem, protože zastávka nad nemocnicí bude v termínu od 20. do 21. prosince od 12 do 24 hodin přesunuta do centra města. V termínu od 22. do 23. prosince tam pak bude přesunuta po celý den,“ dodala mluvčí nemocnice.

Dopravní změny se nevyhnou ani Vratislavovu náměstí, které se pro motoristy uzavře v sobotu 22. prosince. „Ale až od 17. hodiny, a to v souvislosti se slavnostním vyhlášením vítězů. Předtím bude doprava jen malinko zkomplikovaná tím, že bude centrum města zjednosměrněno,“ sdělil Michal Šmarda.