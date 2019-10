Svoboda není samozřejmost, říká starosta Malé Úpy před sobotní akcí na hranici

Debata s generálem Petrem Pavlem, setkání polských a českých disidentů, film Náš Vašek režisérky Krystyny Krauze, Audience Václava Havla či koncert Pepy Lábuse a spol. To vše nabízí třetí ročník akce Svoboda na hranici, která se koná již tuto sobotu 19. října od 14 hodin v Malé Úpě. „Považujeme za důležité připomínat, že svoboda není samozřejmost, že je potřeba se o ni starat a společně o ní přemýšlet. Proto jsou pro nás inspirativní setkání s lidmi, kteří ve svém životě zažili, co to znamená, za svobodu bojovat či být za své názory perzekuováni,“ přibližuje podstatu celé akce starosta obce Malá Úpa Karel Engliš.

Před rokem otevřeli v Malé Úpě disidentskou stezku. Tuto sobotu pořádají akci Svoboda na hranici. | Foto: Deník/Jiří Řezník