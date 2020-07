Situace pro pořadatele letních táborů letos nebyla zrovna jednoduchá. Kvůli koronaviru dlouho nebylo jasné, zda vůbec budou probíhat.

„My jsme však v přípravách neustali, pokračovali jsme prakticky stejně jako v předcházejících letech. Měli jsme nachystané různé varianty i několik záložních plánů. Potěšilo nás, že se pak všechno vyvinulo dobrým směrem. Tábory nakonec dostaly zelenou a my mohli spustit elektronické přihlášky. Během pouhých šesti minut byl první turnus kompletně obsazený,“ vzpomněl hlavní vedoucí Pavel Thin.

Pendolino 2020

První turnus oblíbeného dětského tábora odstartoval v Domašově nad Bystřicí ve středu. Prázdniny si tam teď užívá 205 dětí z celého regionu. Táborová hra tentokrát probíhá pod názvem Pendolino 2020.

„Celotáborovka je pro děti pokaždé velkým překvapením, musí je opravdu bavit a zároveň také rozvíjet. Letos se všechno ´točí´ kolem železnice. Vytvořili jsme šestnáct oddílů pojmenovaných po známých vlakových spojích a tak nechybí Brněnský drak, Slovenská strela nebo třeba Posázavský motoráček. Máme tady různé fragmenty spojené se železnicí, například koleje, nádražní cedule nebo semafor. Zřídili jsme samozřejmě i peron a komunikujeme na dálku prostřednictvím fáborků,“ popsal hlavní vedoucí alias Cody.

Roušková hra

Nařízená hygienická opatření související s koronavirem naštěstí běžný provoz tábora nijak zásadně neomezují, zakázané jsou jen návštěvy ze strany rodičů.

„Roušky už se ve vnitřních prostorách nosit nemusejí, ale přesto jsme rodiče požádali, aby nějakou dětem přibalili. Chystáme pro ně totiž speciální ´rouškovou´ hru. V celém areálu jsou rozmístěné dezinfekce na ruce a děti je pod dohledem vedoucích pravidelně používají. Dokonce už máme za sebou kontrolu hygieniků, všechno je bez závad a nedostatků,“ poznamenal s úsměvem hlavní vedoucí.

Na tábor do Domašova nad Bystřicí jezdí už 27 let, z toho 24 let jako vedoucí a hlavní vedoucí. Téměř si nedovede představit, že by začátek letních prázdnin trávil jinak a jinde.

„Za ty roky sem jezdím úplně automaticky. Kolegové ze zaměstnání jsou naštěstí velmi ohleduplní a s termínem dovolené mi každoročně vycházejí vstříc. Program pro děti vždycky připravujeme s několikaměsíčním předstihem, na provozu se pak podílí skvělý tým čtyř desítek lidí. Postupně už ale předáváme štafetu i těm mladším. Pomalu si vychováváme následovníky z dětí, které sem také jezdí po celá léta a moc rády,“ dodal Pavel Thin.