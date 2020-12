Od úterka kontrolují mnohamilionovou rekonstrukci zámku úředníci. „Začíná kolaudační řízení, které potrvá několik dnů. Předpokládáme ale, že vše bude v pořádku,“ nepochybuje starosta Moravského Krumlova a zároveň senátor Tomáš Třetina.

Výstavní sály prosvětluje nové galerijní osvětlení, stálou teplotu i klimatizaci řídí elektronické systémy v suterénu zámku i na půdě. Nová jsou okna, dveře, střecha, vytápění i zabezpečovací zařízení. Řemeslníci natahali kilometry kabelů.

„Je to bomba. Čtyři a půl roků práce přinesly výsledky. Do výstavních prostor zámku jsme za tu dobu investovali zhruba sedmapadesát milionů korun. Původně plánovaných třicet milionů nestačilo, i proto, že tak velké opravy zámek nezažil snad tři sta let,“ uvedl Třetina.

Teď čeká správce zámku a pověřené pracovníky testování a nastavení techniky, tak, aby stabilizovali vzdušnou vlhkost a teplotu uvnitř sálů s ohledem na Muchova plátna. „Zkušební provoz potrvá asi měsíc, stavba je totiž čerstvá a parametry se při vysoušení zdí budou měnit. Nejspíš sem budeme chodit na kontrolu i v noci a mezi svátky,“ přiblížil další postup kastelán zámku Jiří Všetula.

Spor o zapůjčení díla

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů.



Malíř Alfons Mucha v nich ztvárnil dějiny slovanů.



Cyklus vznikal v letech 1912–1926 na zámku Zbiroh.



O vlastnictví a umístění díla se vedou dlouholeté spory.

Spor dědiců a Prahy se zapůjčení díla do Moravského Krumlova nedotkne. „Epopej tu bude zjara na dobu pěti let. Jak s rodinou, tak s Prahou máme velmi nadstandardní vztahy. Moravský Krumlov je připravený o Muchův cyklus pečovat do doby, než pro něj v Praze postaví adekvátní prostory,“ ujistil starosta města.

Po Vánocích se setká s pražskou radní Hanou Třeštíkovou kvůli smlouvě o zápůjčce Slovanské epopeje. Po schválení smlouvy zastupiteli a úředníky začnou plánovat převoz. „Ten by se mohl uskutečnit na jaře, až budou vhodné klimatické podmínky. Plátna totiž nesmí utrpět třeba mrazem,“ podotkl Třetina.

Do jara chtějí ještě Krumlovští dokončit venkovní úpravy nádvoří, parku a přístupové cesty.

Návrat Slovanské epopeje do Krumlova dlouhodobě podporuje i vnuk malíře John Mucha. „Nebýt Moravského Krumlova, tak by dnes Epopej neexistovala. Celá česká společnost má vůči Moravskému Krumlovu ohromný dluh. Jsem v dlouhodobém kontaktu se starostou města, aby celý koncept, celé centrum Muchovské sbírky bylo v Moravském Krumlově,“ vyjádřil se vnuk Alfonse Muchy John.