Herní výstava Czech RepuBrick je rozdělená na tři části. První vezme návštěvníky do světa Harryho Pottera, kde mimo jiné najdou obří stavbu školy čar a kouzel v Bradavicích. Je to největší stavba z kostek Lega na světě postavená jedním jediným člověkem. Na její stavbu bylo spotřebováno přibližně milion kostiček a její stavba trvala skoro dva roky roky.

OBRAZEM: Magický svět. Na výstavišti v Brně vyroste obří šmoulí vesnice

Druhá část výstavy se zabývá architekturou. Stavitelská dílna pro starší děti, které se zde formou hry naučí rozpoznávat různé architektonické slohy.

Na menší děti a na všechny, co si rádi hrají, čeká v poslední části herna s duplo bludišti a bazény. Vodu v nich ale nečekejte, o zábavu se postará hromada kostek Lega.

Organizátoři: Vstupenky si raději kupte předem

Expozice bude přístupná do 26. února, tento týden je otevřena každý den od 10 do 18 hodin, příští týden od středy do pátku od 12 do 18 a o víkendu opět od 10 do 18 hodin. Vstup je organizován po časových úsecích dlouhých 90 minut, vzhledem k omezené kapacitě doporučují organizátoři zakoupit vstupenky dopředu, v prodeji jsou na plzenskavstupenka.cz.