Za letošní říjen přišly zhruba tři tisíce lidí. V listopadu to bylo obdobné. Přitom v roce 2019 před covidem to bývalo deset tisíc návštěvníků. „To je za rok o sedmdesát, osmdesát tisíc lidí méně, to je nepředstavitelné číslo. Na tržbách tratíme miliony, jen za rok 2020 šestnáct milionů,“ řekl Málek. Vzhledem k rostoucím cenám energií se navíc ve Vodním ráji zřejmě nevyhnou zdražování.

Důvodů, proč lidé nechodí, je podle Málka několik. Někteří se nechtějí prokazovat bezinfekčností. Jiní mají strach, že by mohli někde něco chytnout. Pro někoho může být také vstupenka do Vodního ráje drahá a ve složité době upřednostní jiné výdaje. „A pak jsou lidé, kteří si našli alternativní aktivity a po covidu se nám na Vodní ráj nevrátili,“ pokrčil rameny mluvčí. Od prosince je v aquaparku Kolo štěstí, na e-shopu jsou slevy, ale lidi to příliš nezajímá.

Ve Vodním ráji vypozorovali, že jsou všichni ze současné situace otrávení. To ale byli i dříve, když se ještě mohli prokazovat negativními testy. Ty si mimochodem mohli koupit a udělat přímo v aquaparku. Ty, co zbyly, teď použijí Služby města Jihlavy pro testování zaměstnanců. „Byly doby, kdy jsme jich spotřebovali třeba dvě stě denně,“ zmínil Málek.

Všechny si vás tu nechám, hrozil Lucifer dětem v jihlavském podzemí

Situaci ve Vodním ráji nepomohl ani požár, který vypukl na konci léta. Uvést saunu a parní kabinu do původního stavu vyjde na čtyři až pět milionů. Navíc někteří návštěvníci možná nepřišli právě proto, že nemohli do sauny. „Jestli jsme i plánovali novinky, tak to v tuto chvíli není na pořadu dne,“ podotkl Málek.

Ve Službách města Jihlavy jsou spokojeni alespoň se situací v Bazénu Evžena Rošického. „Sportovní činnosti fungují, školy jezdí, chodí i veřejnost a lidé z firem. Dá se říct, že jsme se vrátili do původních čísel, tam je to dobré,“ potvrdil mluvčí s tím, že zákazníci chodí i do sauny.

Bazény v krizi



- ve Vodním ráji hovoří o nejmenší návštěvnosti za 21 let fungování



- méně lidí chodí i do Aquaparku Laguna v Třebíči



- další ranou pro bazény je výrazné zdražování energií

Spokojeni jsou i návštěvníci. „Byl jsem si zaplavat teď v týdnu navečer a bylo tam lidí tak akorát. Nemusel jsem kličkovat, a zároveň jsem tam nebyl úplně sám, to bych se bál,“ řekl s úsměvem Jan Hájek z Jihlavy s tím, že situace je podobná jako před covidem.

Testy už neuznávají ani v jiných bazénech na Vysočině. Nemohou. „Platné varianty jsou dvě – prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech, nebo plné očkování. Pokud nemá návštěvník plné očkování, ale jen první dávku, může se prokázat negativním PCR testem,“ vysvětlil ředitel třebíčského Aquaparku Laguna Jiří Novák. Děti do dvanácti let jsou pak osvobozeny.

Stejně jako v jiných bazénech, i v Třebíči musí dodržovat podmínky provozu umělých koupališť. „Výměna vzduchu a vody, stejně tak dezinfekce, probíhají ve velmi přísném režimu bez ohledu na probíhající pandemii, nebo běžný stav. Právě proto je provoz aquaparku i wellness za každé situace bezpečný a návštěvníci se nemusejí obávat,“ ujistil veřejnost Novák.

Co se týká návštěvnosti, třeba v Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem chodí do bazénu oproti dřívějším dobám zhruba polovina lidí. I v Laguně Třebíč hovoří o prohloubení ztrát z loňského roku. Návštěvnost se propadla o čtyřicet procent a v souvislosti se zdražováním elektrické energie vyhlíží ředitel aquaparku velice obtížný příští rok. „Sníženy jsou výdaje na opravy a údržbu, zastaveny veškeré investice,“ uzavřel.