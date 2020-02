„To je pravda. Jsme nadšení, že Marka vybrali. Je to pro nás všechny obrovská čest,“ říká Michaela Habartová, nadšená maminka letošního krále.

Její syn bude v rodině vůbec prvním, komu tato významná role při známém slováckém a hanáckém lidovém obyčeji připadne.

„Jízda králů je v Hluku velice prestižní akcí, protože se třeba na rozdíl od Kunovic nebo Vlčnova koná pouze jednou za tři roky. Tady se na to lidé těší, je to pro všechny velký svátek,“ připomíná Habartová.

Zájem o čestnou funkci mělo víc rodin. Komise vybírala hned ze tří zájemců.

„Řeší se to rok dopředu. My jsme se to dozvěděli loni o prázdninách,“ říká otec Marek Šuránek starší.

Počáteční euforii ale rychle vystřídaly starosti a zodpovědnost. Přípravy začaly už loni v létě, kdy se hrdí rodiče novinku dozvěděli.

„Byli jsme šťastní, ale nevěděli, do čeho jdeme,“ přiznává s úsměvem Habartová.

Ve velkém zápřahu

V zápřahu je momentálně hlavně syn Marek. „V sedm ráno jezdí do školy, po ní má trénink a pak absolvuje nácviky před plesem. Před večeří se stihne akorát vysprchovat, potom jde hned spát,“ líčí maminka.

Její syn má za sebou i zkoušky zpívání a tančení. U kamarádky zase absolvoval pár jízd na koni. „Než jsem se však dostal do sedla, tak jsem musel kydat hnůj ve stáji a koně nakrmit,“ hlásí král.

Trémou prý netrpí, při slavnostní jízdě nervózní nebude. „Je to hodný a svědomitý kluk. I když toho na něj bude dost, měl by to zvládnout,“ věří maminka.

Nad ženským krojem se trochu ošíval

Nesvůj byl zatím jenom z ženského kroje, který bude mít upravený na míru. Při zkoušení se ovšem lehce ošíval. „Moc pohodlné to nebylo,“ přiznává. „Alespoň vidíš, jak se v tom cítí holky,“ přidává maminka.

I když sama nikdy dřív netančila ani nechodila do žádného souboru či kroužku, k folklóru vždycky měla velmi blízko. „Už jako malá jsem od babičky dostala ke svatému přijímání kroj, ve kterém jsem chodila na každé slavnosti. Moc se mi to líbilo a snažím se k tomu vést i své děti,“ líčí maminka tří ratolestí. Kromě syna Marka má také dcery Terezii a Nikolku.

„Víkendy trávíme buď na fotbale nebo na mažoretkách,“ říká vyhlášená cukrářka.

Dá si cheescake a pak hurá kopat

Skvělé dorty a moderní zákusky peče už šestým rokem. V rodném městě provozuje vyhlášený podnik, o kterém vědí i lidé z okolí.

„Jsme rádi, že zákazníkům u nás chutná a rádi se k nám vrací,“ usmívá se Habartová.

Oblíbený cheescake si pravidelně dopřává i Marek Šuránek. Jeho hlavní vášní je ale fotbal. Do míče odchovanec Spartaku kope od pěti let. Dres Hluku šikovný obránce vyměnil za triko Slovácka, ve vyhlášené mládežnické akademii ligového celku pod vedením trenéra Šturmy rozvíjí svůj talent.

Sní o angažmá v Liverpoolu

Šikovný obránce vyniká rychlostí i v práci s míčem, na svoji postavu je také hodně silový. V ročníku 2010 patří k nejlepším, vždyť za své výkony byl třikrát za sebou oceněn na klubovém galavečeru v kině Hvězda.

„Fotbal mě moc baví. Jednou bych si chtěl zahrát v Anglii, třeba za Liverpool,“ zasní se šikovný mladík, mezi jehož největší fotbalové oblíbence patří Argentinec Dybala a středopolař Slovácka Marek Havlík.

Aby se stal profesionálním sportovcem, musí ještě pořádně makat. Cesta na vrchol je hodně dlouhá a plná úskalí. Zatím si však vede skvěle. I kamarádům z týmu se už stačil pochválit. „Kluci to vědí, prý se přijdou podívat,“ uvedl Šuránek.

Pyšná na svého žáka byla i paní učitelka. „Ta už měla ve škole krále z Vlčnova. Hrozně to Markovi přála,“ říká Habartová.

Šuránek ovšem není jenom sportovcem. Dříve hrával na housle, byl členem souborů Košuláček i Žarůžek.

Nový hlucký král společně s dalšími pětadvaceti členy královské družiny bude oficiálně představen v sobotu 22. února na krojovaném plese, který se poprvé v historii uskuteční ve sportovní hale.

Dolňácké slavnosti s tradiční jízdou králů se v Hluku konají 2. až 6 července.