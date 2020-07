Město Žďár pronajalo Tálský mlýn. „Novým provozovatelem je Martin Dvořák, který má velké zkušenosti z gastronomie i s provozováním hotelů. Jako kuchař získal několik prestižních ocenění,“ představil nového nájemce starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Tálský mlýn. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Do rozpočtu města tak přibude přes osmdesát tisíc korun měsíčně. „Podmínkou bylo i to, že investuje sto tisíc korun ročně do provozu. Padesát tisíc do provozu restaurace a stejnou částku do ubytovací části,“ doplnil Mrkos.