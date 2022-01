S vyráběním oblečení začal Houdek nedávno, má vlastní značku DafuQ. „Jednou jsme byli s kamarádem fotit nové produkty v opuštěné továrně v Povrlech. A napadlo nás, co kdybychom tam nechali jednu zimní čepici,“ vypráví tatér. Ten pak o tom informoval na sociálních sítích přátele a příznivce studia. Během dvou hodin mu napsali dva mladí Ústečané, že balíček mají.

Poznat zaniklou povrlskou továrnu na fotkách a videu, které Houdek pověsil na Instagram, nebylo zas tak těžké. Dobře ji znají fanoušci „urbexu“, kteří rádi brouzdají po podobných pustnoucích budovách. Navíc tatér připojil i záběr z dronu. Hned druhé hledání, které vymyslel, ale už tak jednoduché nebylo. Lidem trvalo vypátrat oblečení schované v bývalé plynárně v Úžíně půl roku.

Místo přitom lidem netrvalo poznat dlouho. „Byli blízko. Když jsem podle reakcí viděl, že tápou, posílal jsem další indicii, nakonec to našli,“ líčí tatér. Zatím poslední pátračku připravil v bývalém lomu v lese u Trmic, trvala měsíc. Další místo má vyhlédnuté za katastrem Ústí. „Jezdí hledat z Litoměřic i Děčína, tak proč by Ústečáci nejeli hledat dál,“ vysvětluje tatér.

Ten nárazově schovává oblečení i v bezprostředním okolí jeho tetovacího studia u kampusu.

Když neschovává oblečení, tetuje

Houdek netradičními nápady oplývá. Naposledy do starého automatu na žvýkačky z "Mácháče" nasypal vajíčka s tetovacími motivy. Lidé si můžou vylosovat kytičky, lebky i postavičky ze Simpsonů. Za těmito „random kérkami“ do Ústí jezdí lidé až z Prahy. „Baví je ten adrenalin,“ přemýšlí tatér, proč si nechají nakreslit na kůži něco, co si nenadiktují. Pro nejodvážnější plánuje i povinnou část těla, kam si mají motiv nechat natetovat. „Ale vždycky můžou utéct,“ směje se tatér.

V Houdkově studiu na Klíši bývá živo. Chodí sem lidé barevní od hlavy až k patě, kterým se v komunitě říká „lavice ze základní školy“. Ale i ti, kteří musí tetování v pracovním životě schovávat pod stejnokrojem či košilí. Jako policisté nebo bankovní úředníci. Dřív to byla móda spojená s kriminálem, dnes už je to jinak. „Měl jsem nedávno i manžele, kteří si v 60 letech nechali udělat na rameno kotvu a kormidlo,“ popisuje tatér.

Poslední dobou do studia občas zavítají i lidé nespokojení s dřívějším tetováním. „Společně vymýšlíme, jak ho schovat do nového tetování,“ líčí Houdek. Podobní klienti přibyli od vypuknutí pandemie koronaviru, kdy musela tetovací studia na nějaký čas zavřít. „Objevili se rádobytatéři, kteří začali tetovat doma u lidí a často to neuměli,“ vrací se Houdek do časů lockdownu.

Podepsal se i na známých Ústečanech



Karel HouDy Houdek tetoval rapery z ústeckého Central Gangu, bubeníka Dominika Smutného, graffiti writera Zadka, skateboardistu Petra Křepelku nebo motorkáře z Prackovic nad Labem, který si podle jeho tetování dokonce nechá říkat Zadrátovanej plyn. Tetoval i různé youtubery nebo pořadatele kulturních akcí jako Julio production. Byl u něj také ústecký hudebník Radek Šikl, který bubnuje v maďarské revival kapele KISS (forever band). Tatér přispívá na charitativní účely. Výnos z aukcí tetovacích motivů šel například do psích útulků nebo obětem nedávného tornáda na Moravě.