V uplynulém týdnu skončila doba hájení pro všechny, kterým se kvůli pandemii koronaviru automaticky prodloužil termín povinné technické prohlídky vozidel. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Technické prohlídky propadlé v tomto časovém období jsou podle ministerstva dopravy automaticky prodloužené o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti.

STK. Stanice technické kontroly. Ilustrační foto | Foto: Deník

Teoreticky tak majitelé vozů mají v některých případech čas na technickou prohlídku až do roku 2022. Rozhodně se však nevyplatí čekat s kontrolou do poslední chvíle. Stanice technické kontroly (STK) na Kutnohorsku to potvrzují. Může se podle nich totiž stát, že čekací doby budou delší než obvykle a vozu mezitím technická prohlídka propadne. Jejich varování není plané.