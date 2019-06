/FOTOGALERIE/ Jedinečný hornický skanzen, Podkrušnohorské technické muzeum, které se nachází v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu, „vybalil“ další unikáty. Nově totiž otevřel expozici věnovanou povrchovému dobývání uhlí. Část se věnuje historii fotogrammetrie, což je měřičská metoda na uhelných velkolomech.

„No, je to něco jedinečného, v životě jsem nic takového neviděl. Je to prostě paráda,“ reagoval při své návštěvě muzea Jaroslav Votřel, který do něj přijel s vnukem až od Karlových Varů a novou expozici si se zájmem prohlédl.