Osazeny jsou už v křižovatkách ulic Palackého, Riegrova a U Přehrady od minulého roku, kdy se začalo s rekonstrukcí Palackého ulice. Na ni pak navázalo hned několik etap výstavby cyklopruhů. Veškeré práce včetně nového povrchu a nové světelné signalizace mají přijít městskou kasu na necelých 17,5 milionu korun. Kompletně hotovo bude do konce listopadu.

Chytré semafory v sobě slučují hned několik nových funkcí. Umí koordinovat signály 'volno' tak, aby vozidla projížděla plynule oběma dopravními uzly.Plynulý průjezd umožní také aktivní prodloužení signálů 'volno' dle informací z kamer, jimiž jsou semafory vybavené, a umí tak reagovat na počet automobilů. „Kamery také rozpoznají kategorie vozidel, takže při průjezdu nadměrného vozu semafory omezí v maximální možné míře současné svícení signálu 'volno', a tak kamion bude mít přednost a světla ostatní vozy bezpečně zastaví,“ popsal Karel Bacílek ze společnosti AŽD, která semafory dodala.

Podle mluvčího společnosti Jiřího Dlabaji je právě detekce nákladních vozidel unikátní. „V případě detekce nákladního vozidla bude do sledu zařazena speciální bezkolizní fáze. V praxi toto znamená, že detekované nákladní vozidlo bude mít zajištěno v rámci dopravních pohybů bezpečnější průjezd a odbočení. Po zařazení této speciální fáze křižovatka automaticky přejde zpět do běžného dopravního režimu,“ popsal.

Nové semafory fungují v křižovatkách ulic Palackého, Riegrova a U Přehrady. Na přechodech v ulicích Riegrova a U Přehrady světelnou signalizaci navíc doplnila návěstidla s přerušovaným žlutým světlem ve tvaru chodce, která upozorňují řidiče na možný pohyb na přechodech.

Významnou změnou oproti současnému stavu bude nastavení červené na všech návěstidlech po celou noc. Zelenou spustí chodec tlačítkem nebo přijíždějící vozidlo jedoucí maximální rychlostí 50 kilometrů v hodině. „Tento režim značně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců po celou dobu nočního provozu a také zpomalí průjezd křižovatkou těch vozidel, která maximální povolenou rychlost překročí, a to nejen v noci,“ přiblížil náměstek primátora Jakub Chuchlík. V praxi rychlá vozidla zastaví semafory v podobném módu, jaký znají řidiči jedoucí třeba přes Loužnici nebo Plavy.

Spuštění nové světelné signalizace do plného provozu bránilo ještě dokončení projektu cyklopruhů v ulici Palackého. Nyní je zde nový povrch, hotové je vodorovné značení včetně cyklopruhů, ulice Riegrova je rozšířená o odbočovací pruh do Mšena a nové chytré semafory, které do této chvíle ve zkušebním provozu sbíraly data o průběhu dopravy, mohou začít fungovat v plné šíři svých možností.

Jak rekonstrukce křižovatek, osazení nového světelného zařízení, tak i realizace cyklopruhů mají jeden společný cíl. A to zvýšit bezpečnost dopravy na této frekventované komunikaci. „Cyklopruhy, legalizace parkovacích míst, úprava chodníků i nájezdů do křižovatek a zúžení nadstandardně široké ulice Palackého by měly automobily zpomalit. Původní šíře ulice totiž lákala neukázněné řidiče k nedodržování rychlosti. To se nyní razantně změní,“ dodal vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.