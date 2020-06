„Na obou lokalitách je cenné především to, že jsou opravdu přírodní památkou. Přirozená luční společenstva na Drahanské vrchovině totiž prošla v minulých desetiletích fatální devastací díky přeměně na kulturní louky. Ale některé ostrůvky přírody se přece jen podařilo uchránit,“ vysvětlil Jaroslav Podhorný, předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hořepník se sídlem v Prostějově.

Co památky trápí?

Podle něj jsou přírodní památky Skelná huť a Louky pod Skalami v současnosti v dobrém stavu a probíhá zde pravidelné kosení.

„Péče je řízená Krajským úřadem Olomouckého kraje. Největší problémem jsou ovšem negativní důsledky, které se přenesly na území z působení méně kvalitního managementu v minulých letech. Jedná se především o expanzi ostřice třeslicové, se kterou se nyní musí doslova bojovat,“ popsal Jaroslav Podhorný s tím, že další potíže přináší chování nezodpovědných lidí.

„Díky nim dochází k narušování výše popsaných chráněných území na jejich okrajích. Konkrétně se jedná o občasné navážky sypkého materiálu,“ doplnil Podhorný.

A čím jsou přírodní památky u Protivanova vlastně zajímavé? „Jde o zachovalá cenná rostlinná společenstva mokřadních luk, které se podařilo zachránit od degradace, odvodnění a od zkulturnění,“ sdělil Podhorný.

Chráněné rostliny, které se zde vyskytují, nejsou extrémně vzácné, přesto lze uvést jako příklady všivec lesní, prstnatec májový, upolín nejvyšší či stařinec potoční. O něco vzácnější je bahnička jednoplevá na Skelné huti.

Sucha louky zvládají

Zajímavé je, že sucho, které trápí celou republiku, se zatím nijak zvlášť na kvalitě mokřadních luk na Protivanovsku nepodepsalo.

„Tomu tématu jsme věnovali floristickou mapovací akci v minulém roce, kdy jsme přizvali ke spolupráci více jak třicet botaniků z celé republiky. Závěry jasně ukázaly, že se příroda na zmiňovaných lokalitách prozatím se suchem vypořádala,“ nechal se slyšet Jaroslav Podhorný.

Kdo jsou lidé z Hořepníku?

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hořepník není co do počtu členů nijak zvlášť velká. Tvoří ji něco málo přes dvacet členů, ale pomáhá i dost spolupracovníků z celé republiky. Provádí ochranářské pracovní aktivity nejen na lokalitách v Olomouckém kraji, ale i mimo něj. Členové vypracovávají terénní floristické průzkumy a vědecké práce pomocí drobných grantů a píší publikace pro odbornou i laickou veřejnost. Ta loňská se týkala tématu: Květena mokřadů Drahanské vrchoviny. Lidé z Hořepníku jezdí i studovat květenu do zahraničí. Minulý rok to byla Arménie a Gruzie, začátkem letošního července vyráží na stáž za kolegy do Polska a do pobaltských států. Prostějovskou veřejnost bude následně v zimních měsících pozvána na přednášku z této cesty.

Pomoci může každý

Lidé z Hořepníku směřují k veřejnosti následující výzvu: „Vzhledem k dramatickému poklesu biodiverzity ve volné krajině jsou potřeba pracovité ruce přímo na přírodních lokalitách. Můžete obětovat osobní volno jeden víkend v roce na akcích Víkend pro přírodu. A to nejen na lokalitách které jsou v péči naší základní organizace Hořepník, ale i na lokalitách, které jsou v péči Pozemkového spolku Prostějovsko. Odhadem je žádoucí pomoc nejméně sta lidí ochotných celý víkend fyzicky pracovat pro přírodu. Poslední dobou se pro samotnou propagaci ochrany přírody a ekologie zapomíná na potřebnou práci na ochranu a tvorbu biodiverzity. Je to přírodní dědictví, které se snažíme jako ochránci přírody zachovat pro budoucí generace. A samozřejmě hledáme sponzory. Je těžké, když požádáte o grant např. z fondů Olomouckého kraje a na rozjetý projekt tvorby a tisku publikace se zkrátí výše dotace na polovinu. Potom si nekoupíte potřebný křovinořez, ale doplatíte tisk publikace. V současné době chystáme podklady pro dvě publikace. Plevelné rostliny střední Moravy a Teplomilná vegetace jihovýchodních okrajů Drahanské vrchoviny,“ popsal Jaroslav Podhorný.