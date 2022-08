Hradecký tenisový klub DTJ si úspěchy uvědomuje a chce je ještě navýšit. I proto se jeho představitelé rozhodli, že na okraji města do dvou let vystaví nejmodernější tréninkovou halu v České republice. A mají z čeho čerpat. Na začátku milénia totiž Pavel Hep a Petr Šanovec z DTJ takřka z ruin vystavěli v centru města moderní sportovní zázemí. To však nyní už nestačí. I proto se DTJ v loňském roce spojilo s SK Tenis Malšovice. Právě na jeho kurtech, postavených v minulém století, má do dvou let vyrůst nejmodernější tenisová akademie v České republice.

Obavy z budoucnosti. Kvůli plánované rychlodráze může rodina přijít o svůj dům

„Máme pod sebou na dvě stě padesát dětí a dvacet trenérů. Jsme největší sportovní klub ve východních Čechách. A děti, které tu trénují, mají určitě potenciál. Bohužel tu zatím není dostatečné zázemí pro trénování dorostu. Ti tak míří do Prostějova, Prahy i zahraničí,“ řekl Deníku Hep.

Zářným příkladem jsou i jeho dvě svěřenkyně, které dnes zná celý tenisový svět. Kateřina Siniaková a Tereza Smitková. I ony začínaly v Hradci Králové a poté přestoupily do klubu s lepším zázemím. „Tomu chceme našim nyní zabránit a doufáme, že tu díky novému zázemí zůstanou naši svěřenci co nejdéle,“ dodal.

Světová úroveň

K tvorbě nového areálu si přizval architekta se srdcem tenisty Karla Albrechta z Hradecké projekční a developerské kanceláře. Tedy člověka, který zná malšovický areál jako své boty, a občas si tam jde i zahrát. „Známe se dlouho. A když se naše oddíly spojily, vzešla idea povznést současný chátrající areál v Malšovicích,“ řekl Deníku architekt.

Nakonec se kluby dohodly na výstavbě zbrusu nového areálu, který by mohl konkurovat nejen Prostějovu, ale i podobným centrům v Evropě. „Jako tenista a člen tenisového klubu jsem to uvítal a celý náš projekční tým se vrhl do práce,“ uvedl architekt. Výsledkem je projekt moderní haly se třemi krytými kurty, masérnou, rehabilitacemia kompletním zdravotnickým servisem.

Půjde nejvyšší česká stavba k zemi? Lidé sepisují petici na záchranu vysílačů

„Kromě toho tu bude i ubytování. Povrchy, klimatizace či osvětlení pak snesou ta nejpřísnější měřítka současného tenisu,“ uvedl Albrecht. Součástí tréninkového centra bude i sedm nejmodernějších antukových hřišť.

Pokud půjde vše podle plánu, mělo by se se stavbou, která vyjde na více než sto milionů korun, začít příští rok. „Teď pracujeme na dokumentaci. Tu chceme mít hotovou do konce září. Pak budeme čekat na vydání stavebního povolení. Stavět chceme začít na jaře příštího roku,“ nastínil další kroky Albrecht. Nová tenisová akademie by se pak měla otevřít rok po začátku prací. „Co se týče financí, tak část chceme dát z vlastních zdrojů a část z dotací. I proto intenzivně jednáme s Národní sportovní agenturou,“ dodal Hep.