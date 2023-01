Přes tisíc lidí z celého Ústeckého kraje přivezli strážníci nebo policisté vloni vystřízlivět na záchytku v Teplicích. Přičemž 30 procent z toho byli bezdomovci, kteří se po vyspání ne vždy vrátili do svého města či obce mimo okres Teplice. Někteří z nich zůstali v lázeňském městě a zapojili se do života místní komunity lidí bez domova. Vedení Teplic chce tento trend změnit. Ve spolupráci s neziskovou organizací Květina se pro ně snaží zajistit prostředky k tomu, aby se mohli vrátit zpět do míst, odkud se na teplickou záchytku dostali.