Novým senátorem za Teplicko byl dnes zvolen teplický primátor Hynek Hanza (ODS). Ve finále doplňovacích voleb porazil ředitele gymnázia Zdeňka Bergmana (za hnutí Senátor 21). Po sečtení výsledků ze všech okrsků získal Hanza 57,17 procenta hlasů. Výsledky zveřejnil Český statistický úřad na volebním webu. Hanza po zvolení ČTK řekl, že se vzdá všech krajských funkcí včetně postu krajského zastupitele, aby mohl skloubit práci senátora i teplického primátora.

Teplický primátor Hynek Hanza zvítězil v doplňovacích volbách do Senátu | Video: Deník/Jaroslav Balvín

"Podle mě se tyto funkce dobře doplňují, politika na pozici primátora se dá dobře přenášet do návrhů zákonů, protože ten střet s běžným životem, si myslím, že je potřeba, aby měl v senátorských zákonech významnou stopu," řekl Hanza ČTK. Doplnil, že v Senátu chce navázat na svého předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS). Chce prosazovat ochranu osobních svobod jedinců a optimalizaci státu na efektivní úroveň, která podle něj slouží, nikoliv káže. "To jsou nejzásadnější věci, které se musí prolínat do všech zákonů. Nejvíc by bylo dobré zákony co nejvíce zjednodušit, zmenšit, aby byly pochopitelné pro občany," doplnil.