Kdo nahradí zesnulého senátora Kuberu? Na Teplicku probíhá druhé kolo voleb

Prvním dnem dnes v pátek 12. června proběhne ve volebních místnostech od 14 do 22 hodin druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu za okres Teplice. Pro voliče, kteří nestíhají v pátek, budou volby pokračovat zítra v sobotu 13. června od 8 do 14 hodin. Do finálového druhého kola minulý týden postoupili Hynek Hanza (ODS) a Zdeněk Bergman (SEN 21).

Ilustrační foto. Volby | Foto: Deník / Luboš Jeníček