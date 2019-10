Poslední besedu s burzou desek i plakátů uspořádal o prázdninách ke Gottovým 80. narozeninám. „Bylo to příjemné setkání, kde samozřejmě nikdo netušil, co o pár týdnů později přijde,“ říká smutně moderátor a produkční z Teplic.

Zpráva o úmrtí nejuznávanějšího českého zpěváka ho hluboce zasáhla. „Sledoval jsem zrovna sestřih Ligy mistrů, když to ohlásili v televizi. Pak jsem si to už přečetl z různých zdrojů v počítači. Je to opravdu smutné,“ komentuje muž, který má k hudbě blízko. Je zakladatelem Pop Music Fan Clubu.

Jiří Dušek na besedě o Karlu Gottovi. Foto: archiv Jiřího Duška

S Mistrem se tváří v tvář setkal několikrát. „V roce 1993 jsme spolu mluvili necelou půlhodinku po koncertu na zimním stadionu v Teplicích. Byl jsem v 90. letech také na jeho vystoupení v Berlíně, kam mě pozvala šéfka německého fanklubu, se kterou jsem tehdy spolupracoval,“ uvádí Gottův příznivec. „Vždycky to bylo příjemné setkání. Nikdy se ke mně Mistr nechoval arogantně. Pokaždé se mi snažil vyhovět,“ vzpomíná.

Věci, které se tohoto několikanásobného Českého slavíka týkají, sbírá Jiří Dušek od 70. let. „Mám i několik desek s jeho vlastnoručním podpisem. Samozřejmě plakáty, různé přebaly desek, podpisové pohlednice, ale také katalog jeho děl, na kterém jsem se podílel,“ podotýká. Vše má uložené v krabicích ve skříni. Pravidelně také jezdil na setkání lidí z fanklubu v Praze.

Pokud bude Gottovi vystaven veřejný pohřeb, bude se ho chtít Tepličan osobně zúčastnit. „Určitě tam pojedu. Budu se s ním chtít rozloučit,“ uzavírá vzpomínku.

Na Teplicku měl umělec řadu svých fanoušků. Ti se v diskuzi na Facebooku Deníku shodli, že Karel Gott měl obdivuhodný hlas, pěkné texty, melodické písničky a obrovskou píli. Tu musejí mít i sběratelé fenoménu jménem Gott. K těm rozhodně patří Jan Kubů z Litvínova, který má vazbu na Teplicko. Gottovy desky sbírá už od sedmi let. Jak prozradil na jedné z besed uspořádaných v Teplicích ke Gottovým narozeninám, svoji úplně první si pořídil v době, kdy bydlel ještě s rodiči v Háji u Duchcova. „Jel jsem si do Duchcova pro jeden singl. Předtím jsme měli doma dvě desky – Karel Gott 1976 a Karel Gott 1977, a ty už byly ohrané, protože mě se ty písničky moc líbily a pouštěl jsem to stále dokola. Třeba Náruč růží, Račte slečno, Je jaká je… A ten nejnovější singl v té době, to byly písně Běž za svou láskou a Vůně mléka,“ říkal před 5 lety Jan Kubů. Jeho sbírka čítá stovky různých předmětů. „Je to píle shromažďovat Karlovo hudební nosiče všeho druhu. Časově a finančně náročné. Ale potom, když je skoro všechno hezky uceleně sesbírané ze všech koutů světa, je to ten největší a nejkrásnější pocit,“ dodal tehdy.

Osobnosti z Teplicka k úmrtí Karla Gotta

Hynek Hanza, primátor Teplic:

Nemůžu říct, že bych byl jeho fanouškem, ale byla to nejvýraznější osobnost české kultury obecně za posledních 50 let. Karel bude našemu národu chybět, nejen jako ikona, ale i jako vzor pokory a úspěchu.

Jiří Řehák, středoškolský učitel:

Provázel mě chtě nechtě životem. A i když nebyl úplně spjat s komunisty, přesto s nimi uměl dobře vycházet. Mnohem víc mě ranil odchod Filipa Topola nebo Mejly Hlavsy.

Jitka Hanousková, KSČM Teplice:

Karel Gott byl beze sporu zpěvák, ale i osobnost velkého formátu. Přitom vystupoval skromně a neměl hvězdné manýry. Šířil dobré jméno naší populární hudby i v zahraničí a oceňován byl oprávněně. Čest jeho památce.

Robert Zauer, fotograf:

Byl to velký profesionál a určitě neodmyslitelně patří k mému vnímání kulturního prostředí v České republice, i když nejsem jeho skalní fanoušek. Jeho uměleckého odkazu si vážím a jako první se mi vybaví písnička Trezor. Úmrtí Karla Gotta dokazuje, že smrt si nevybírá.

Ladislava Pertl, známý kuchař a odborný učitel:

Zasáhlo to určitě každého. Pan Gott byl ikona nejen v ČR ale i ve světě. Reprezentoval Českou republiku nejen krásnou hudbou, ale i vystupováním. Velká škoda pro další generace.

Petr Samek, hudebník a zvukař:

Je to bezesporu smutná událost, ale tak nějak jsem to už očekával. Nedá se říct, že bych byl Gottův fanoušek, ale jeho hudba mě samozřejmě zasáhla v průběhu života několikrát. Byl to Mistr s velkým "M". Samozřejmě, že tu bude chybět, jako většina těchto velikánů nejen českého showbyznysu. Musíme si zvykat.

Jiří Štábl, náměstek primátora:

Čas od času jsem si písničky Karla Gotta samozřejmě poslechl a žasnul nad tím, jak se dokonce nebál jít do spolupráce s německým rapperem Bushidem (píseň Für immer jung). Odchází dlouholetá nedostižná ikona české populární hudby. Osobně si Karla Gotta spojuji ještě s trochu jinou profesí, když ve svém mládí krátký čas působil v pražském dopravním podniku. Bylo pro mě velkým překvapením, když s touto informací v době mého působení v podniku archiváři přišli jako perličkou z jeho začátků.