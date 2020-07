Nelze si toho nevšimnout. Budova teplického okresního soudu dostala nový „kabát“. Nová fasáda včetně zateplení, oken a kotlů na vytápění stála zhruba 35 milionů korun, část peněz šla z evropských dotací. Na větší komfort se mohou těšit lidé i v jednacích síních, které prošly modernizací. Vedení teplické justice by ještě rádo v budoucnu opravilo střechu a využilo rozsáhlé půdní prostory, kde by po rekonstrukci našli své útočiště soudci.

„Jsme rádi, že to, co bylo naprojektováno, se podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Všem, kteří se na této stavební akci podíleli, patří velké díky,“ řekl předseda teplického soudu Jan Tichý.

Lešení „zdobilo“ budovu několik měsíců. Během stavby si musela veřejnost i pracovníci soudu zvyknout na nižší komfort. „Snažili jsme se dělat vše pro to, aby rekonstrukce co možná nejméně zasáhla do chodu soudu. Různých omezeních bylo méně než těch, které jsme museli zavést v souvislosti v boji proti koronaviru,“ podotkl Tichý

Kolaudace proběhla na začátku tohoto roku. „Průčelí budovy nebylo zatepleno z důvodu složitosti členění a umístěnému sousoší. Součástí stavby byla také výměna plynových kotlů za ekologičtější kondenzační,“ řekl ředitel správy okresního soudu Jiří Balabán.

Zhruba 11 milionů z celkových 35 přišlo z dotačního programu životní prostředí a asi 10 milionů z podprogramu Nová zelená úsporám. „Zbytek šel ze státního rozpočtu,“ dodal Balabán. Právě to, že se soudu podařilo dosáhnout na evropské peníze, kvitoval náměstek z ministerstva spravedlnosti Zbyněk Spousta.

„Aby se daly realizovat takovéto větší stavební akce, tak je skoro nutností získat dotace. Severočeské soudy jsou v tomto smyslu vzorem pro zbytek republiky,“ sdělil Zbyněk Spousta.

V budoucnu by měla jít do teplického soudu ještě další větší investice. Opravou má projít půdní vestavba a střecha. V plánu je i výměna vnitřních dveří a podlah a rekonstrukce ústředního topení.

„V podkroví by mohly být kanceláře pro soudce a jedna konferenční místnost pro porady. Trpíme nedostatkem místa a zrekonstruovaná půda by nám tento problém mohla vyřešit,“ dodal předseda soudu Tichý.

Co už je teď plně funkční, tak to jsou zmodernizované jednací síně. Nový v nich je nábytek i osvětlení. V plánu je navíc ještě rekonstrukce informačního centra teplického soudu.

„I když máme nový plášť budovy, tak jsme nenarušili původní vzhled stavby, což byl cíl náš, projektanta i stavební firmy. Nechtěli jsme ze soudu udělat krabici připomínající supermarket,“ konstatoval Jan Tichý.