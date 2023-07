Teploty mají přes den na jihu Moravy stoupat i dál přes třicet stupňů Celsia. Na střeše, kde praží slunce, je teplota ještě vyšší. „Nikdy jsem ji neměřil, ale teploměr by se určitě zbláznil,“ míní pokrývač Karol Hladký. Podle něj v těchto dnech vypije hodně hody a také hodně vypotí.

Na střeše stráví se spolupracovníky zhruba hodinu či hodinu a půl bez přestávky. „Pak půl hodiny sedím dole. Ale nesmím zalézt úplně do chladna. To je zabíjející,“ dodal.

U jeho povolání ani nejde počasí příliš uzpůsobit harmonogram prací.

„Kdybych vylezl na střechu o pěti hodinách ráno, tak mi lidé vynadají, že je ještě noční klid. Slunci se člověk nevyhne. Navíc největší teplo není ve dvanáct, ale okolo třetí čtvrté hodiny odpoledne, to je největší hic,“ zmínil pokrývač. I v horkých dnech dělají do pěti nebo do šesti hodin podvečer.

Peklo za volantem

Před sluncem se přes den neschovají třeba ani řidiči v městské hromadné dopravě. „Každý z našich vozů, i když nemá klimatizaci v prostoru pro cestující, disponuje nějakým ochlazovacím zařízením v kabině řidiče. Na velkém množství konečných, u tramvají je to na všech, je pak možnost napustit si pitnou vodu,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

V létě navíc mají řidiči možnost fasovat letní variantu služební uniformy. „Její součástí je i pokrývka hlavy a sluneční brýle,“ vyjmenovala Doležalová.